Una andaluza pide pan con tomate en Madrid y casi llora al ver lo que le han puesto

La tostada con tomate que le han servido en un bar de Madrid a una andaluza está dando juego en TikTok.

La usuaria ha subido la imagen del plato a esa red social junto a un audio en el que se dice: "Una pregunta solo: ¿cómo soporta la gente no haber nacido en Andalucía? Lo pensáis y decís: quillo...".

En las imágenes ha agregado, además, un texto en el que se lee: "Eres andaluza y desayunas en Madrid".

¿El problema del asunto? El tomate, que en lugar de ser el típico tomate triturado, contiene unos trozos que para muchos lo hacen menos apetecible.

Por ejemplo, una usuaria ha respondido: "Eso es mermelada de tomate a mí no me engañas". Otros cuentas sus experiencias: "En Galicia pedí tostada de tomate y aceite y me dieron un tomate entero y un cuchillo pa que lo partiera yo jajaja".

Pero hay más: "Ese trozaco de tomate nada de que ver 🥲". Y más: "¿No tienen batidora?🤨🤣🤣".