Jordi Évole apunta a este día de la historia de España como "clave" para entender todo malo que pasa hoy en el país

Jordi Évole se ha sentado a charlar con Ricardo Moya, del programa El Sentido de la Birra y ha explicado cuándo empezó a torcerse todo en España. Es decir, cuándo empezó a estar todo tan polarizado. Tan irrespirable.

Para el presentador de laSexta, la era de las fake news —de las noticias falsas— se inició en el año 2004 con los terribles atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid donde fueron asesinadas 191 personas.

"La inauguración de las fake news para mí es el 11-M. Creo que es un momento crucial para la historia de España y para el arranque de lo que hoy llamamos polarización", ha afirmado Évole.

Para el periodista, el 11-M es "un momento clave para entender la España de hoy": "Piensa que tras el 11-M, a parte de los tres días en los que un Gobierno, en este caso del PP, intenta convencer a la población de quien ha cometido el atentado es ETA sólo para llegar al domingo electoral y que les votasen".

"El único objetivo era ese incluso cuando ya había evidencias muy claras de que estaba el yihadismo detrás de esa acción, de ese atentado, de ese asesinato múltiple, no se bajaron del burro en ningún momento", ha añadido.

Pero después del cambio de Gobierno la situación no mejoró: "Luego ganó las elecciones Zapatero y durante años varios medios de comunicación mantuvieron la teoría de que había sido ETA".

Para el periodista, "aquel fue un arranque de algo muy malo y que nos ha roto": "Es el primer momento en el que la derecha de este país siente que le usurpan el poder, que el poder les pertenecía, porque esas elecciones las iban a ganar sí o sí".

Por último, el periodista ha señalado que cree que si el PP, en vez de decir que fue ETA, dice que hay indicios de que fue el terrorismo yihadista no hubiesen perdido las elecciones.

"Yo creo que si el PP en ese momento sale y dice, desde el jueves que es el atentado, no sabemos quién es pero hay indicios que hace pensar que es el yihadismo, yo creo que no pierden las elecciones. Estoy convencido", ha sentenciado.