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Jordi Évole se defiende de las críticas por salir en 'Torrente Presidente' y opina así de tajante de cómo la película habla de Vox
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Jordi Évole se defiende de las críticas por salir en 'Torrente Presidente' y opina así de tajante de cómo la película habla de Vox

Es uno de los cameos más sonados de la última entrega de la saga de Santiago Segura. 

Álvaro Palazón
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Cartel de Torrente Presidente y Jordi Évole
Cartel de Torrente Presidente y Jordi ÉvoleEFE/ GETTY

Jordi Évole sale en Torrente Presidente. El periodista de laSexta es uno de los numerosos cameos que salen en la última entrega de la saga creada por Santiago Segura que tanto está dando que hablar. 

Para el periodista, que ha concedido una entrevista en el programa de la SER Aquí Catalunya, esta cinta es "el traje más chungo que se le ha hecho a la ultraderecha". Por eso ha defendido su participación en la película donde, también salen por ejemplo Vito Quiles y Mariano Rajoy. 

"Vas a ver Torrente pensando, hostia, este tío les va a hacer un homenaje y lo que les hace es, vamos, los deja a la altura de lo que son, de la mierda", ha llegado a decir Évole de la película. 

Nox es Vox

Lo que se sabe de la trama es que Torrente es el presidente de Nox —un claro parecido a Vox— que quiere ser presidente de España. Para Évole, todos los partidos "pillan" pero Vox es el que sale peor parado. 

"Es que si no a Torrente, en todo el metraje de Torrente, nadie le hubiera dicho que era un fascista", ha añadido Évole, que ha contado que hace de sí mismo en la película donde también salen otros periodistas como Iñaki López, Cristina Pardo y Carlos Herrera. 

¿Y por qué ha aceptado participar en la película? Para "ocupar un espacio que si no hubiera ocupado otro". "Creo que en una película que sabes que irán a ver a millones de personas y mucha gente joven, pues que alguien salga diciéndole esto a Torrente, a mí me parece positivo", ha añadido. 

Cuando el periodista aceptó no sabía de qué iba la película: "Eso era una cosa inesperada en este Torrente. Y yo lo hice sin saber qué pasaría, ¿eh? Es decir, yo no le pregunté nada". 

El planteamiento de la trama es para Évole "un desafío total en el que todo lo impensable y rompe todos los tabúes". Y ojo porque también ha revelado que cobró por salir en la película, algo que le sorprendió. 

Por último, ha definido la cinta como "una exageración, es una astracanada muy bestia": "Yo creo que es bueno que se haga siempre que se sepa codificar". 

Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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