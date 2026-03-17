Jordi Évole se defiende de las críticas por salir en 'Torrente Presidente' y opina así de tajante de cómo la película habla de Vox

Jordi Évole sale en Torrente Presidente. El periodista de laSexta es uno de los numerosos cameos que salen en la última entrega de la saga creada por Santiago Segura que tanto está dando que hablar.

Para el periodista, que ha concedido una entrevista en el programa de la SER Aquí Catalunya, esta cinta es "el traje más chungo que se le ha hecho a la ultraderecha". Por eso ha defendido su participación en la película donde, también salen por ejemplo Vito Quiles y Mariano Rajoy.

"Vas a ver Torrente pensando, hostia, este tío les va a hacer un homenaje y lo que les hace es, vamos, los deja a la altura de lo que son, de la mierda", ha llegado a decir Évole de la película.

Nox es Vox

Lo que se sabe de la trama es que Torrente es el presidente de Nox —un claro parecido a Vox— que quiere ser presidente de España. Para Évole, todos los partidos "pillan" pero Vox es el que sale peor parado.

"Es que si no a Torrente, en todo el metraje de Torrente, nadie le hubiera dicho que era un fascista", ha añadido Évole, que ha contado que hace de sí mismo en la película donde también salen otros periodistas como Iñaki López, Cristina Pardo y Carlos Herrera.

¿Y por qué ha aceptado participar en la película? Para "ocupar un espacio que si no hubiera ocupado otro". "Creo que en una película que sabes que irán a ver a millones de personas y mucha gente joven, pues que alguien salga diciéndole esto a Torrente, a mí me parece positivo", ha añadido.

Cuando el periodista aceptó no sabía de qué iba la película: "Eso era una cosa inesperada en este Torrente. Y yo lo hice sin saber qué pasaría, ¿eh? Es decir, yo no le pregunté nada".

El planteamiento de la trama es para Évole "un desafío total en el que todo lo impensable y rompe todos los tabúes". Y ojo porque también ha revelado que cobró por salir en la película, algo que le sorprendió.

Por último, ha definido la cinta como "una exageración, es una astracanada muy bestia": "Yo creo que es bueno que se haga siempre que se sepa codificar".