Borja Sémper (PP) ha regresado y tiene algo que decirle a Santiago Abascal

El popular Borja Sémper ha vuelto este martes a la primera línea de actividad política después de haber estado apartado, los últimos 10 meses, por un tratamiento de cáncer de páncreas. El portavoz nacional de los de Feijóo ha estado presente en la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, celebrada en la sede de la calle Génova, donde ha recibido el espaldarazo de sus compañeros de formación. Sémper no ha traído consigo solo el ejemplo de la importancia de un diagnóstico oncológico precoz, también un recado directo para Santiago Abascal.

Sémper ha aprovechado su intervención en el día de regreso para romper una lanza por las formas de hacer política que ha venido realizando en el pasado en su cargo —y en su etapa en Euskadi—, convirtiéndose en una anomalía en un PP en el que la mayoría apuesta por una oposición de confrontación total y ha ido elevando el tono a medida que la ultraderecha de Vox mejoraba sus perspectivas demoscópicas o, directamente, sus resultados electorales.

En esta línea, el también vicesecretario de Cultura de los populares ha : "Hemos normalizado el insulto. Hace tres días, el líder del tercer partido le llamaba 'mierda' al presidente del Gobierno". Se refería a las palabras de Abascal en un mitin de las elecciones andaluzas en el que, aludiendo a Pedro Sánchez, el líder ultra dijo "el mierda del presidente". Abascal también insultó al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tachándole de "rata". A juicio de Sémper, el hemiciclo "se ha convertido en el escenario de un circo" en el que ha prometido que él no va a participar, al igual que "en insultos, en el barro, en shows, ni acciones políticas para dividir".

Sémper carga contra el Gobierno, pero hace autocrítica en el PP: "Mi partido no es ajeno a esta dinámica de degradación"

Borja Sémper no solo tuvo palabras para Abascal, también ha cargado contra el Gobierno. Concretamente, contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien habló a renglón seguido tras citar los insultos de Abascal: "Pero es que un ministro del segundo partido decía 'qué asco me da este tío' [refiriéndose a Feijóo]". Pero tampoco se quedó ahí Sémper en sus críticas a que se haya "normalizado la mala educación".

De hecho, dejó un tirón de orejas a su propia formación. En el marco de una intervención en un desayuno informativo del Foro Nueva Economía, Sémper ha asegurado que "también nosotros [los populares] hemos deteriorado el debate público", dejando claro que el Partido Popular "mi partido, no es ajeno a esta dinámica de degradación" y que "me rebelo ante las normas del juego que nos imponen los extremistas. Su manera de hacer política a mí no me interesa".

Según El País, Borja Sémper ha dejado claro que "es mucho mejor que el PP gobierne sin Vox" —tras los dos últimos pactos en Extremadura y Aragón o el que se prepara para Castilla y León—. Y ha dejado un claro espaldarazo a Feijóo, de quien ha asegurado que "tiene un proyecto político amplio, que da respuesta a los grandes retos".