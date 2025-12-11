Novedades en el Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid: nuevos barrios con parquímetros y ampliación horaria en zonas de alta intensidad

Imagen de archivo de un parquímetro del barrio de Usera, en Madrid.

Novedades en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid: los parquímetros llegarán a nuevos barrios y se podrá ampliar el actual horario, además de activarse en domingos y festivos en determinadas zonas.

En concreto, según ha informado Europa Press, el SER podrá ampliar el actual horario de lunes a viernes más allá de las 21:00, así como los sábados más allá de las 15:00, además de activarse domingos y festivos, días hasta ahora exentos, en zonas de alta intensidad.

Así lo recoge la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que pasa este jueves por la Junta de Gobierno, y que según el Ayuntamiento de la capital permite "garantizar la disponibilidad de estacionamiento a los residentes en barrios que concentran una gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio".

Ese horario ampliado, al que se podría recurrir en zonas con una elevada demanda de aparcamiento, "se mantendría mientras subsista la situación de alta demanda de estacionamiento que justifique su establecimiento inicial", detalla la agencia.

A qué nuevos barrios de Madrid llegarán los parquímetros y en qué plazos

Dos distritos, hasta ahora sin parquímetros, comenzarán a verlos en las calles. Se trata de Puente de Vallecas y Moratalaz. Por otro lado, éstos se extenderán en Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Latina, Usera y Ciudad Lineal.

En concreto, el SER se amplía a 22 barrios, 17 de ellos nuevos, repartidos por siete distritos. Esta medida permitirá incorporar 66.120 nuevas plazas SER; un incremento del 36% respecto al número actual, de 181.493 plazas, según los datos del Ayuntamiento.

La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones.

La extensión se habilitará en dos fases, con los siguientes plazos: