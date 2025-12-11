El Gobierno declara ilegítimos los consejos de guerra y las ejecuciones de Txiki y Otaegi (ETA)

Imagen de archivo de carteles y homenaje en recuerdo de los dos integrantes de ETA ejecutados durante los últimos fusilamientos del franquismo, en 1975: Jon Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi.

El Gobierno ha reconocido "la ilegalidad y la ilegitimidad" de los consejos de guerra que juzgaron a los miembros de ETA Juan Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi, y también ha considerado "ilegítimas y nulas" las dos condenas dictadas que tuvieron como consecuencia su fusilamiento por el régimen franquista.

Las familias de 'Txiki' y Otaegi formularon el pasado 14 de enero la solicitud de Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal de ambos jóvenes, que fueron fusilados en 1975, solicitud que fue formalizada ante la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, quien trasladó al Ejecutivo las dos peticiones formalizadas ante su registro general.

El asesoramiento jurídico y la redacción y fundamentación jurídica empleada como argumentación de las dos solicitudes individualizadas ha sido elaborada por el representante legal de ambas familias, el abogado y catedrático de Derecho Internacional Privado, Juanjo Álvarez, quien ha confirmado a EFE la resolución favorable del Gobierno para ambos casos.

Álvarez fundamentó su argumentación en los principios recogidos en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Memoria Democrática, que declara "el carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas durante la guerra y la dictadura por razones políticas, ideológicas o de conciencia".

Fruto de sendas resoluciones favorables, fechadas ambas el 25 de noviembre y comunicadas recientemente a las respectivas familias, el Gobierno reconoce que los dos jóvenes fusilados padecieron "persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista".

"Ilegítima y nula" la condena a muerte

El documento oficial pone de relieve su condición de víctimas por haber sido "vulneradas las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia de intimidación e indefensión", al tiempo que declara "ilegales" los consejos de guerra a los que fueron sometidos e "ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas" que derivaron en su fusilamiento.

Álvarez ha precisado que tal y como señala la comunicación recibida por los allegados de 'Txiki' y Otaegi y enviada desde el Ministerio de Memoria Democrática, estas resoluciones permiten "recuperar la dignidad personal de ambos" y "contribuyen al reconocimiento de quienes, como las dos personas injustamente fusiladas, sufrieron las consecuencias de la represión".

Ambas familias, "reconfortadas tras haber obtenido la resolución favorable por parte del Gobierno español", han transmitido su agradecimiento a quienes han hecho posible esta reparación personal y el reconocimiento institucional.

Han querido además particularizar este agradecimiento, por un lado, en la delegada del Gobierno en Euskadi, por su gestión, y por otro en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y su equipo por haber admitido los argumentos y resuelto de forma favorable sus solicitudes.

También ha reconocido el apoyo recibido en su momento por el Gobierno Vasco que, a través de la dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, reconoció a ambos jóvenes la condición de víctimas.