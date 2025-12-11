Los Estopa lloran la muerte de Robe Iniesta y explican por qué nunca le pidieron una colaboración 

El fallecimiento de Robe Iniesta ha dejado huérfanos de su música a miles de fans, entre los que estaban los hermanos Muñoz, más conocidos como Estopa. David y José se han despedido del que era uno de sus ídolos musicales a través de una emotiva carta publicada en El Periódico.

"Sabemos la importancia que tiene Robe Iniesta en la música española. Básicamente, es el mejor… Pero lo que nos interesa de verdad es lo que ha significado en nuestra vida", arrancan su particular homenaje al fundador de Extremoduro. Para los Estopa, la muerte de Robe Iniesta va mucho más allá de la pérdida de una artista al que admiraban: "Con su muerte se ha muerto una parte de nosotros. Media vida... con Robe se nos ha ido media vida".

En esta línea, recuerdan cómo descubrieron al grupo extremeño y a la voz de Robe Iniesta. "Extremoduro entró en casa cuando éramos adolescentes y desde entonces no hemos podido parar de escuchar sus canciones. Forma parte de nuestro pasado y de nuestro presente aunque también formará parte de nuestro futuro", aseguran.

Los Muñoz también cuentan que Extremoduro ha estado presente "en los momentos buenos y en los malos", pero que tras conocer la muerte del 'rey de Extremadura' "no hemos tenido huevos de escuchar ni siquiera una canción". Algunas de las más recordadas para sus fans son La vereda de la puerta de atrás, Si te vas... o Jesucristo García.

"Nunca nos atrevimos"

Para los Estopa, la música es una piedra angular en su vida. "El músico más importante de nuestras vidas es Robe. Y para nosotros eso es esencial. No hubiéramos sido lo que somos si no le hubiésemos descubierto y disfrutado", aseguran en la carta publicada en El Periódico.

Al hilo de esto, David y José cuentan que les queda una deuda pendiente con Robe: hacer una colaboración musical. "Él sabe, sabía, que le queríamos. Nunca nos atrevimos a pedirle una colaboración, seguramente por vergüenza torera. Es el sueño que ya no cumpliremos", lamentan.

Y han contado que han cantado con sus ídolos, entre los que están Sabina, Albert Pla, Serrat, con Los Chichos, Fito o Peret, pero no con Robe. "Quizá nos daba miedo que nos dijera que no o, simplemente, por quedarnos con la duda", apuntan.