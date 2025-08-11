José Carlos Díez levanta polvareda por lo que ha visto en Oviedo: "Luego la peña se pregunta por qué no crece la riqueza de las regiones"

El economista José Carlos Díez ha provocado una multitud de reacciones tras lamentar lo que vio en Oviedo el último fin de semana, que pasó en la capital asturiana.

"Las calles de Oviedo llenas de turistas y todas las tiendas de ropa cerradas. Y luego la peña se pregunta por qué no crece la riqueza de las regiones. En fin", ha escrito el experto en la red social X.

El mensaje ha indignado a muchos, que consideran que las condiciones laborales de los trabajadores son también importantes.

"Es la hostia. No podrán descansar los trabajadores de las tiendas el domingo, que el bueno de José Carlos se olvidó la guayabera", ha respondido una persona. El propio economista ha replicado: "¿Y no pueden descansar un lunes que no hay turistas? ¿Tú vas de rojo y defiendes el domingo cuando supuestamente Dios creó el mundo según los hebreos? Vete a la mierda campeón".

"Euskadi: sábados por la tarde y domingos comercio textil cerrado. El turismo no para de crecer en las tres provincias, se regula, o se intenta, para que no sea un puto desastre como en muchas zonas de España. No ha habido apocalipsis, oiga", dice otro usuario.

"País Vasco era una región rica en los años sesenta y ahora está cerca del promedio europeo. Varsovia y Praga tienen ya una renta por habitante próxima a Bilbao y tenéis el mayor déficit de pensiones que pagamos todos los españoles. No me jodas", ha respondido Díez.