José Manuel Soto provoca todo un terremoto con el tuit que ha puesto sobre los incendios 

El cantautor andaluz José Manuel Soto está dando mucho que hablar en las últimas horas después de que compartiera una opinión sobre el origen de los incendios que están afectando a toda España en los últimos días. Su opinión publicada en X le ha costado decenas de críticas.

Soto ha apuntado que no le sorprendería que detrás de todos los incendios que han afectado a Galicia, Castilla y León, Andalucía, Extremadura o Madrid hayan existido fines políticos.

"No me extraña nada que en España se estén provocando incendios con fines políticos, a ese nivel de vileza hemos llegado, lo que sea para desgastar al rival…", ha comentado Soto en su perfil de la red social anteriormente conocida como Twitter.

Su publicación se ha hecho viral con más de 550.000 reproducciones en pocas horas y ha recibido más de 250 respuestas en pocas horas, en la que la mayoría le recuerdan la aprobación que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 para recalificar terrenos quemados.

En ella se eliminó la total restricción de tener que esperar 30 años para permitirse la recalificación siempre y cuando sea en casos de que haya razones importantes de interés público.