José María García lo dice todo con su reacción al ser preguntado si ha votado al PSOE en la Comunidad de Madrid 

El veterano periodista José María García visitó este martes La Resistencia, el programa de David Broncano, y siendo fiel a su estilo habló y contestó a todo lo que le preguntó el cómico andaluz.

García, que reconoció ver La Resistencia casi a diario en los últimos meses, afirmó que lo que no le da igual en la vida son "las injusticias y los políticos que tenemos". Entonces, dio su opinión sobre la clase política actual.

"Yo he pensado siempre, que es lo que soñamos todos, que para un país sea grande tenemos que tener unos políticos brillantes. Los tenemos malos, sordos y tontos. No hago ninguna exclusión, dentro de eso hay gente más preparada, pero a los que se salvan no les dejan tocar bola", aseguró el invitado.

Broncano quiso saber si había votado el domingo, algo que García afirmó. "¿A quién has votado?", preguntó el cómico, aunque no obtuvo respuesta del periodista deportivo. "¿Crees que me sorprendería lo que has votado?", insistió el conductor del espacio de Movistar.

"En absoluto, lo sabrías seguro y acertarías totalmente. Si lo aciertas digo posible", retó García al cómico, que se mojó y le preguntó si en la Comunidad de Madrid había votado a Juan Lobato, del PSOE.

Sin embargo, solo obtuvo un silencio sepulcral del comunicador: "Te consideraba un poquito más largo, dejemos eso".

Tras este impas, continuó con su explicación sobre cómo brillar España: "Estaba hablando de algo más interesante que es mejorar un poco al país. Políticos brillantes, justicia independiente y más rápida, porque solo es independiente para el chorizo de barrio que roba un bocata porque tiene hambre, pero no para el político que se lleva comisiones millonarias y está por la calle, y una prensa libre y plural, que la que tenemos no es ni libre ni plural y empieza a no ser prensa".