Joshua: "Quizá los españoles son más humildes. Son atractivos y no necesitan enseñarlo”

Joshua no es un turista más. A sus 24 años, este creador de contenido nacido en Los Ángeles ha recorrido más de 35 países y, entre tantas idas y venidas, ha elegido Madrid como su base. Antes de instalarse en España, concretamente desde 2021, ha ido construyendo en TikTok un relato visual de sus viajes por lugares como Países Bajos y Francia, hablando de comida local o incluso enseñando a preparar platos típicos.

Ahora, su mirada se ha desplazado a las calles madrileñas, las noches que acaban al amanecer y las peculiaridades de un estilo de vida que, dice, poco tiene que ver con el de Los Ángeles. Así, en los vídeos que publica como @ronjoshua1030, explora el contraste cultural que existe entre España y Estados Unidos: desde la vida nocturna madrileña hasta cómo se presenta la gente en sociedad, pasando por las meteduras de pata más comunes de los turistas o lo que supone sobrevivir a un verano abrasador en la capital.

Su último vídeo ha tocado una fibra distinta porque surge a raíz de una conversación que ha tenido con sus amigos sobre la belleza de los españoles. “Pensamos que muchas personas españolas no tienen ni idea de lo atractivas que son”, confiesa, antes de trazar una comparación con su ciudad natal. “En Los Ángeles, la gente guapa sabe que lo es, y lo enseña”, dice sonriendo y sin tono crítico, antes de rematar con una frase que ha hecho fortuna en redes: “Quizá los españoles son más humildes. Son atractivos y no necesitan enseñarlo”.

Las reacciones han llegado rápido y desde distintos ángulos. Algunos usuarios le han agradecido la observación. “Como una chica de Madrid, tomo esto como un cumplido. ¡Gracias!”, le responde una joven, comentario al que Joshua da ‘me gusta’. Otros, en cambio, han querido matizar su análisis: “En España no nos vemos como personas atractivas” o “Aquí hay de todo, gente arrogante y gente humilde”. Incluso alguien ha señalado que “a veces, si muestras que eres consciente de tu aspecto, te intentan hacer sentir mal por ello”.