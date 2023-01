Una joven de EEUU da mucho de qué hablar en Twitter al contar todo esto sobre la sanidad española

Una joven de Estados Unidos se ha convertido en un fenómeno viral en España al explicar las tremendas ventajas de tener un sistema de salud público.

La mujer, que ha subido el vídeo a su cuenta de TikTok @kimnaps, explica que estuvo viviendo en España y que le sorprendió muchísimo lo "completos y útiles" que son aquí los "planes de seguro médicos privados y públicos".

"El sistema de seguro público es gratuito para todos los residentes y ciudadanos. Mis amigos que tienen acceso a él nunca volverán a EEUU", llega a afirmar en el vídeo, en el que destaca que ella tenía un plan privado que, por 30 dólares al mes, le cubría "todo": "Quiero decir, podría cubrir cirugías, embarazos, emergencias, consultas. Y no pagas un copago como si fueras al médico".

Además, cuenta que en sus primeros meses en España tuvo faringitis y estuvo sufriendo sin ir al médico durante más de una semana: "Mis compañeros de trabajo me decían que fuera al hospital. Y yo decía: 'No voy a ir al hospital, no sé... pagar dinero y esperar lo que sea. No es tan grave".

"Y ellos me decían: '¿Pero de qué estás hablando? Es gratis'. Y yo decía: 'Espera, ¿qué dices? ¿Gratis?", recuerda antes de anunciar: "Es gratis ir al hospital, no pagas nada. Incluso aunque no tuviera seguro podría ir a un hospital público".

"En Madrid tuve Covid grave en verano de 2020. Fui al hospital y no pagué nada. No puedo explicar bien cómo cambió mi vida, de verdad. En EEUU la atención médica es una preocupación constante, las 24 horas los 7 días de la semana y es algo en lo que tienes que pensar todo el tiempo", resalta.

"Tienes que pensar cuánto vas a pagar si tienes una emergencia, si necesitas medicamentos, cómo vas a acceder a tratamientos si enfermas de forma crónica", destaca.

La joven insiste en que, "en España, que te quiten esa preocupación lo cambia todo": "Como si me quitase años de estrés. Sabía que si enfermaba podría ir a un hospital y me tratarían gratuitamente. Tu calidad de vida se dispara una vez que no tienes que pensar en pagar miles de dólares o euros por un tratamiento".

La mujer se lamenta porque dice que no espera que en Estados Unidos tenga en toda su vida una atención pública gratuita: "No tengo fe en eso. Pero es totalmente salvaje que haya tanta gente que piensa que la atención médica gratuita es negativa".

"No tienen ni idea de cómo sería su vida si no tuvieran que pagar por cosas como esta. Y espero vivir para ver el día en que en EEUU esto sea normal", finaliza.

El vídeo lo ha subido a Twitter la popular médica Elena Casado y en menos de un día supera las 270.000 reproducciones, los 2500 retuits y los 7.700 'me gusta'.