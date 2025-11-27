Juan Carlos I cuenta lo que le dijo Franco antes de morir y Silvia Intxaurrondo repara en un detalle que no le cuadra

En La Hora de La 1 han analizado de forma pormenorizada la entrevista que el rey Juan Carlos ha concedido a Stéphane Bern para el canal France 3. El emérito, que vive en Abu Dabi desde 2020, está de promoción de sus memorias Reconciliación que verán la luz en España el próximo 3 de diciembre.

Tanto en la entrevista en Francia como en sus memorias, el rey habla del dictador Francisco Franco, fallecido hace ahora 50 años. "Insiste mucho durante toda la entrevista en que conocía perfectamente las pretensiones democráticas que tenía Juan Carlos", explican en La Hora de La 1.

"De hecho, él cuenta una anécdota, que el día anterior a su muerte le dio la mano y le dijo 'alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España", remata el periodista ante Silvia Intxaurrondo.

La propia presentadora ha tomado la palabra para dejar encima de la mesa un detalle no menor: "Yo no sé si el día antes de su muerte estaba Franco para eso. Digo porque mirándolo luego, cotejándolo con los datos históricos no sé si me cuadra".

De Letizia, ni rastro

Llama la atención de la experta en Casa Real de TVE, Lucía Yeste, presente en el programa, la poca sintonía del emérito con la reina Letizia. "Yo no sé por qué la gente espera que el rey Juan Carlos a estas alturas dé explicaciones sobre todas esas cosas que ha hecho en los últimos años de su reinado. Lo que creo es que está haciendo promoción de su libro", ha señalado la experta de TVE en La Hora de La1.

Sobre la ausencia de palabras sobre Letizia, de la que en sus memorias dice que "no ha ayudado en la cohesión familiar", Yeste ha explicado: "Algunos amigos personales del rey Juan Carlos sensatos, que todavía quedan, le hicieron limar un poco asperezas. Aunque y lo hemos comentado, y en esta entrevista igual, a la reina Letizia es como si no existiera. Dices que echas de menos a tu hijo y a tus nietas, ¿y a nadie más? Es un poquito fuerte".