Tras Almodóvar, Alaska se pronuncia muy clara sobre la polémica con Joaquín Sabina: "Esa es la verdad"

Hace unos días, en el podcast de La pija y la quinqui, Pedro Almodóvar destapó que tiene cierto resquemor con Joaquín Sabina por la canción Yo quiero ser una chica Almodóvar, de 1992.

Todo a raíz de una pregunta de Marinag Maturana sobre el concepto "chica Almodóvar". Dijo el cineasta manchego, ganador de dos Oscar, que no se llevaba bien con ese término aunque las aludidas, sí.

Después recordó que Sabina le puso letra y música en el año 1992: "Yo quiero ser una chica Almodóvar y a mí no me interesó nada. De hecho, no me gustó nada. Él de algún modo se enteró".

"No dije ninguna palabra ni 'oye qué bien'. Nada, no hablamos de ello y, además, tampoco he visto muchas veces en mi vida a Sabina. Creo que él llevaba mal que no estuviera de acuerdo con esa canción", contó Almodóvar.

Ahora, Alaska se ha pronunciado sobre esta desconocida polémica en esRadio: "No me siento dolida pero es verdad que esa generación siempre nos despreció. Esa es la verdad. La generación un poco más mayor, a la que pertenece Pedro en un momento dado por edad, todo lo que era el mundo más pop lo despreciaba profundamente".

"No me siento dolida pero es verdad que esa generación siempre nos despreció" Alaska

"Pero no pasa nada. Ya está", ha apostillado Alaska. Ahí ha intervenido Federico Jiménez Losantos para decir que la canción de Joaquín Sabina "era a favor", algo con lo que no se ha mostrado de acuerdo Alaska.

"No, tenía una cierta ironía. Pero vamos que Sabina es muy libre de escribir lo que quiera y es coherente con lo que ha sido, con las músicas que le gustan, con el cine que le gusta. No le gustamos a nadie. Nosotros tenemos la conciencia de lo que pensaban de nosotros el grupo de Cuenca, de los pintores. Lo tenemos muy claro. No me sorprendió en su momento pero no me ofende o más mínimo", ha zanjado Alaska.

A colación de este comentario, recordó Almodóvar en La pija y la quinqui que la letra de Sabina decía cosas de Miguel Bosé o de Bibiana Fernández: "Ya estaba llamándole a Miguel Bosé maricón. Ese tipo cosas como en segundo término, un poquitín lista y un poquitín boba. Ya está hablando de tonta a Carmen Maura".