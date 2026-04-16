Vox expulsa definitivamente a Javier Ortega-Smith tras tumbar su último recurso

Es definitivo. Vox ha tumbado el último recurso de Javier Ortega-Smith y ha expulsado al diputado nacional que años atrás fuera una pieza clave en la fundación de la formación de ultraderecha. La expulsión se ha materializado después de que el Comité Ejecutivo Nacional rechazase el recurso de alzada que había interpuesto el también concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Precisamente, el conflicto procedía de la negativa de Ortega-Smith a ceder la portavocía del grupo en la corporación municipal madrileña. Ante esa negativa, el Comité de Garantías de Vox actuó abriéndole expediente por una "infracción muy grave" que se catalogó como desobediencia y también se saldó con la suspensión de militancia.

Ortega-Smith, quien se encuentra en estos momentos en el grupo de críticos que plantan cara a Santiago Abascal y a su cúpula, había recibido el apoyo de otras personas en situaciones similares, como el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, o el exlíder de Murcia José Ángel Antelo. Ortega-Smith siempre ha defendido que mantenerse en el cargo de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid hasta mayo de 2027 —los próximos comicios municipales— "es lo legítimo".

A Ortega-Smith solo le queda la vía judicial, a la que ya adelantó que acudiría

Cabe destacar que con este movimiento del CEN de Vox, a Javier Ortega-Smith tan solo le queda la vía judicial para tratar de revertir la expulsión de la formación política. Este es un camino que el propio político ya daba por hecho que acabaría teniendo que recorrer, al dejar claro que no tenía ninguna confianza en lo que decidiese, primero el Comité de Garantías, y después el CEN.

"Me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme" Javier Ortega-Smith, diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid

"Y luego me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme", adelantaba cuando anunció el primero de los recursos, subrayando que sabía que "no va a servir para nada" porque "no hay ninguna [garantía] porque están todos nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional, trabajan todos a sueldo del partido, por tanto la independencia es cero". Lo cierto es que lo primero que denunció Ortega-Smith fue "una filtración" en los medios de comunicación de su expediente de expulsión.

En esta línea, Ortega-Smith no es el único que mantiene conflictos con la cúpula de la calle Bambú. A Antelo, exlíder de Vox en la Región de Murcia, también le abrieron "expediente disciplinario" por los "hechos protagonizados y las manifestaciones" desde el pasado 26 de febrero, jornada en la que su directiva dimitió en bloque para forzarle a dejar la portavocía y el órgano le acusó de "grave crisis de cohesión interna".