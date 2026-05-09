Juan Jesús, profesor: "Nos desesperamos porque tenemos la sensación de que nuestro trabajo no sirve para nada"

El docente Juan Jesús, conocido en redes sociales como ‘El profesor inquieto’, ha querido hablar abiertamente sobre una sensación que vive como profesor y que algunos compañeros de profesión también comparten: "A veces nos desesperamos porque tenemos la sensación de que nuestro trabajo no sirve absolutamente de nada".

Para ello, ha puesto un caso concreto en un reciente vídeo de TikTok (@elprofesorinquieto): "Un alumno tiene una actitud muy disruptiva y tú decides que vas a ayudarlo a cambiar. Le explico: no puedes tener esa actitud, estas son las consecuencias de tus acciones, no puedes seguir así, yo creo en ti, tienes que cambiar".

Así acaba resultando, según ha relatado: "Te dice que va a cambiar, pero no cambia y a las dos semanas la vuelve a liar". Él intentó el mismo procedimiento, insistiendo en creer que puede llegar a cambiar y tener un cambio de actitud hacia una más positiva y sana: "Va pasando el curso y el alumno, una y otra vez, vuelve a repetir la actitud... Y así hasta final de curso".

"Tu deber no como profesional, sino como persona"

El segundo caso que ha puesto sobre la mesa es el de un alumno que ha suspendido muchas asignaturas y al que se le dice que se le va a ayudar, dándole algunos consejos, como técnicas de estudio que quizá le vengan bien o formas de organizarse que le encajen mejor y, sobre todo, insistiendo en creer en el alumno.

"Te dice que sí, que ya se va a poner a estudiar desde esa misma tarde, todas las semanas te dice que sí, pero no se ha puesto a estudiar", ha revelado. Por ello, se ha planteado la siguiente pregunta: "¿Es este un logro o es este un fracaso?". Para responderse, tiene en cuenta varios indicadores y el que ha destacado es que "el mero hecho de que has cumplido con tu deber ya en sí es un logro y es algo de lo cual sentirse orgulloso".

"Tu deber no ya como profesional, sino como persona, porque has creído en una persona, has intentado ayudarlo y has hecho todo lo que podías y todo lo que creías que tenías que hacer. Eso en sí ya es algo de lo que sentirse orgulloso", ha defendido. Intentarlo, al final, es una forma de dar ejemplo, según ha afirmado.