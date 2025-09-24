Juan Ramón Lucas confiesa a qué político le gustaría entrevistar: "Es el personaje con más incógnita en el mundo"

El nuevo presentador de RNE Juan Ramón Lucas ha concedido una entrevista al diario El Mundo para hablar de su regreso a la emisora pública, ya que desde septiembre es la nueva voz del programa Los Desayunos de RNE.

En la conversación, el periodista ha tratado multitud de temas y ha sido preguntado por asuntos como a qué personaje le gustaría entrevistar. "Mataría por sentar en Los Desayunos...", le han cuestionado.

Lucas ha reconocido que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo ha argumentado de esta forma: "A Donald Trump. Para mí es el personaje más sorprendente, con más incógnita que hay ahora mismo en el mundo".

"A Putin le ves venir más claramente, al igual que a cualquiera de los tiranos contemporáneas, pero a Trump... Yo todavía no sé de qué va", ha continuado. Finalmente, Lucas ha completado su respuesta diciendo que le da la sensación de que "responde a impulsos infantiles que harían las delicias de cualquier psiquiatra".

Además, también ha tenido que contar qué preguntas haría a los dos principales líderes políticos de España, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Al líder del PSOE y actual presidente del Gobierno le preguntaría "si está convencido de que llegará hasta 2027 y si se fía de sus socios".

"A Feijóo, si me puede afirmar absolutamente que si para gobernar necesitara a Junts o a cualquiera de los socios de Sánchez que ahora tanto critica no tiraría de ellos"., ha respondido el periodista.

Lucas ya fue protagonista el tercer día al cometer un lapsus que no tardó en hacerse viral y que solucionó con mucha naturalidad, ya que de manera inconsciente le salió decir un "estamos en Onda Cero", por su pasado en la emisora de Atresmedia. Sin embargo, salió de manera brillante del error.

"Estamos en Radio Nacional de España. Estamos en Radio Nacional de España. Estamos en Las Mañanas de Radio Nacional y estamos compartiendo el comienzo de la mañana con usted y esto que acaba de pasar va a quedar en los anales de la radio. Lo recortarán, lo pondrán en redes, mira lo que ha dicho Lucas. Así que vamos a lo nuestro", afirmó al momento.