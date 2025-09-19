Si esto lo suelta Biden...: Trump vuelve a confundir Armenia con Albania y cambia el nombre a Azerbaiyán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al término se su visita de Estado a Reino Unido, el 18 de septiembre de 2025, en Aylesbury.

Rueda de prensa de Donald Trump y Keir Starmer. Gaza, Ucrania y aranceles copan las intervenciones del presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico en Londres. El mundo anota la amistad inquebrantable de los dos socios y, también, sus diferencias, especialmente ante el genocidio de Israel. Y, entonces, Trump se hace un Biden: copiando aquellos episodios míticos de su predecesor demócrata, se enredó, mezcló países, cambió nombres y se quedó tan pancho.

Sin embargo, el debate sobre la salud del magnate no es tan encendido como el de quien le dio el testigo en la Casa Blanca y la cosa ha quedado más en risas que en crisis.

En concreto, el presidente estadounidense confundió Armenia con Albania y llamó a Azerbaiyán "Aberbian" o "Aberbiyán", si lo castellanizamos. "Hemos resuelto el conflicto entre Aberbiyán y Albania. Duró años y parecía no resolverse nunca. Si recuerdan, el primer ministro y el presidente estaban en mi oficina", declaró. Dos patadas a la geopolítica en la misma frase. Bueno, digamos que un fallo y un problema de pronunciación, si somos clementes.

El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, en vez de enfadarse, le quita importancia al hecho de que confunda a su país... por tercera vez, porque ya lo hizo por escrito en sus redes sociales hace un par de días. De nuevo, llamó a Armenia "Albania", pero corrigió su error ortográfico en una publicación en redes sociales. En realidad, fue Armenia la que acordó formalmente un acuerdo de paz con Azerbaiyán en la Casa Blanca el mes pasado, poniendo fin a décadas de tensión en la región del Cáucaso Sur.

"Cada persona, cada líder de cada país, corrige sus errores tipográficos, y el presidente estadounidense ya lo hizo en su publicación sobre X", declaró Pashinyan a la prensa. Cuando se le preguntó si tenía el número de teléfono del presidente estadounidense, el mandatario armenio respondió que no podía publicar una lista de sus contactos. "Si bien puedo publicar mensajes SMS si es necesario, no puedo publicar una lista de contactos", se justificó.

Trump ya ha cometido errores similares en el pasado en relación con el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Hace apenas unos días, también le dijo a Fox News que había detenido una guerra entre "Azerbaiyán y Albania", así que vamos por el tercer derrape. En agosto, durante una aparición en el programa de entrevistas conservador The Mark Levin Show , volvió a tropezar con la pronunciación: "Para Aberbaiján, ese fue un gran problema que duró 34, 35 años, eh, Albania, quiero decir, piensen en eso, duró años". Cuarto.

Trump, pese a ello, ha enumerado repetidamente sus triunfos en política exterior en los últimos meses, mientras que la Casa Blanca ha tratado de presentarlo como el "presidente de la Paz", lo que ha llevado a especulaciones sobre que está aspirando a un Premio Nobel de la Paz. Su candidatura la ha presentado otro prócer de la paz, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Además del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, también ha detallado más de una vez otros conflictos que afirma haber resuelto, incluidos los entre India y Pakistán, Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC), Serbia y Kosovo y Egipto y Etiopía. Para Ucrania se dio 24 horas y estamos como estamos.

Los deslices de Trump pasan sorprendentemente de largo en los medios estadounidenses y, por tanto, los mundiales, algo que no pasaba cuando quien erraba era Biden. Esos fallos se consideraban síntomas de poca frescura en un hombre anciano, pero es que el neoyorquino tiene también ya 79 años. Aún así, en las últimas semanas se han disparado las especulaciones sobre su salud, tras estar varios días sin tuitear siquiera y tras la aparición de unas manchas en sus manos. Hasta se ha especulado con su fallecimiento.