Juan del Val cuenta lo que pasó en la plaza de toros de Sevilla con el rey Juan Carlos y qué hizo él al verlo

El rey emérito estuvo el pasado domingo en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla para disfrutar de una corrida de Morante de la Puebla con motivo del Domingo de Resurrección.

Acompañado de su hija la infanta Elena, Juan Carlos I fue ovacionado por parte de la plaza, una situación que sirvió para que muchos pidiesen, de nuevo, su regreso a España tras seis años con su residencial fiscal y física en Emiratos Árabes.

Uno de los que estaba presentes en la plaza es Juan del Val, que ha querido contar en La Roca, en laSexta, cómo se vivió todo aquello desde dentro. "En la plaza estuvo Elena", ha señalado el escritor, que ha añadido que él no vio por allí a Froilán aunque sí estuvo en otros actos con su abuelo y su madre.

Nuria Roca le ha pedido a su colaborador y marido que contase qué se vivió realmente dentro. El ganador del premio Planeta ha explicado que la foto que se hace el rey con los toreros y que tanto dio que hablar está hecha en el Salón de los Maestrantes, que está en la plaza.

"Rubén Amón había hecho el pregón en Sevilla y luego hubo allí una comida, una recepción, donde estaba Elena. Yo hablé con Elena. Se iba y le dije, ¿no te quedas a comer? y me dijo 'no, voy a comer con el rey'. Lo digo porque me llamó la atención. No dijo 'me voy a comer con mi padre'. A partir de ahí. Luego fue la corrida de toros", ha explicado el escritor.

Ha puesto sobre la mesa Juan del Val que hubo "cierta polémica" cuando apareció en la plaza "no de manera oficial": "Mucha gente, no todo el mundo, le aplaudió". En la mesa muchos han dicho que las crónicas contaron que el aplauso fue unánime, pero no.

"Yo, por ejemplo, no aplaudí y también estaba en la plaza. Unánime no. Podría ser mayoritario", ha desvelado. Por último ha explicado que el rey emérito se fue a un palco y no fue nada oficial.