La pequeña diferencia entre la visita a España del papa León XIV con la de Juan Pablo II o Benedicto XVI

Hacía 15 años que un papa no visitaba España. De hecho, tan solo tres pontífices han llegado a pisar suelo español. El último fue Benedicto XVI, quien llegó a realizar hasta tres visitas al país. También lo hicieron Juan Pablo II, quien nos visitó en cinco ocasiones o Benedicto XVI, quien pudo realizar tres visitas diferentes.

Sin embargo, no todas las visitas han sido iguales. De hecho, hay una pequeña diferencia entre la visita de Juan Pablo II, Benedicto XVI y León XIV, tal y como destaca el experto en religión Scott Smith, quien se dedica a comentar en redes sociales curiosidades y anécdotas de la Iglesia.

Se trata de la mozzeta— una de las prendas más representativas del vestuario pontificio, conocida como muceta que llevaba el papa León XIV durante su recibimiento— a diferencia de los otros religiosos anteriormente mencionados.

El hecho de que la llevara demuestra cierta jerarquía y autoridad, así como demuestra que no solo llegó en calidad de Jefe de Estado, sino como Sucesor de Pedro (para fortalecer y extender la fe).

Además, se trata de una prenda— recuperada ahora por el papa León XIV— que simboliza la sangre de los mártires cristianos y que algunos papas como Francisco decidieron no lucir. "Interesante con qué frecuencia Leo lleva la mozzetta: no es algo que Juan Pablo II o Benedicto se pusieran al llegar para visitar al Rey de España", señala el usuario en 'X' (antes conocido como Twitter).

Algunas diferencias (y semejanzas) de la visita de León XIV con la de Benedicto XVI

La visita del papa León XIV, por ahora, cuenta con algunas diferencias, así como semejanzas, con respecto a la que realizó el último pontífice que nos visitó (Benedicto XVI). Algunas de ellas son:

León XIV llega bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, Benedicto XVI lo hizo en el de José Luis Rodríguez Zapatero.

León XIV llevó puesta en su recibimiento la mozetta, a diferencia de Benedicto XVI.

Benedicto XVI visitó la Sagrada Familia en Barcelona, algo que hará en su viaje León XIV.

León XIV tiene una conexión más personal y cercana con España, pues ha visitado muchas ciudades españolas antes de ser papa e incluso tiene ascendencia española.

El papa León XIV tiene previsto realizar varias paradas en su visita a nuestro país, que se extenderá hasta el próximo 12 de junio de 2026. El itinerario incluye cuatro grandes citas: Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Cualquier información que quieras consultar puedes leerla en la página web oficial 'Con el papa'.