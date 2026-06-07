Vanessa, joven de 19 años, empuja un carrito de la compra y ahora tiene que pagar una multa de 140 euros

Multa de 140 euros por empujar un carrito de la compra. Aunque pueda sonar surrealista, es cierto. La protagonista de la historia es Vanessa, una joven de 19 años que vive en Viena (Austria).

Hace unos meses, Vanessa se disponía a sacar su coche de una plaza de aparcamiento en la capital austriaca cuando vio que había un carrito de la compra abandonado que le bloqueaba el paso.

Lo que hizo fue lo que cualquiera hubiera hecho en su situación: apartar el carrito a un lado para que su coche no sufriera ningún golpe. En declaraciones al medio de comunicación austriaco Heute, la joven ha explicado que "para poder salir del aparcamiento sin que se dañara mi coche, apoyé el carrito de la compra contra una pequeña zona de césped junto a un árbol, para que no rodara hacia la calle".

Sin embargo, en el momento en el que desplazó el carrito de la compra, aparecieron dos vigilantes de residuos que le pidieron a Vanessa que se identificara. La vienesa de 19 años ha asegurado que, aunque intentó decirles que el carrito de la compra ya estaba ahí cuando ella llegó, "no querían escucharme".

Al poco tiempo, llegó a casa de Vanessa la notificación de la multa de 140 euros. En el texto en el que se argumenta legalmente la sanción económica puede leerse lo siguiente: "Usted es responsable de haber cometido una infracción de la Ley de limpieza de Viena al aparcar y abandonar un carrito de la compra en la zona verde (alrededor de un árbol)".

La joven ha definido lo ocurrido como "una barbaridad" y se está planteando emprender acciones legales. "Al parecer, hay que llamar a los bomberos, a los servicios de emergencia y a la policía al mismo tiempo para que retiren un carrito de la compra y así poder salir del aparcamiento y no recibir una multa", ha afirmado sarcásticamente Vanessa respecto a lo ocurrido.