El emocionante discurso de un senegalés ante el papa León XIV que destroza la prioridad nacional de Vox en un minuto 

La visita del papa León XIV a España, la primera de un pontífice a nuestro país en quince años, está dejando, además de alguna que otra anécdota, varios momentos emotivos. Uno de ellos ocurrió durante la parada del religioso al centro CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid, donde pudo escuchar la historia de diferentes jóvenes inmigrantes.

Uno de los jóvenes con los que el religioso pudo hablar fue con Khadry, un senegalés que llegó al país en el año 2020 en patera y que después de mucho trabajo ha conseguido regularizar su situación, poder trabajar y ahora se dedica a ayudar a otros migrantes que han pasado por su misma situación.

"Cuando llegué a España, en plena pandemia me sentía solo. Había dejado todo detrás y no sabía ni por dónde empezar. Pero encontré a personas que me acogieron, me miraron con respeto y me hicieron sentir que mi vida importaba", dijo el joven visiblemente emocionado, teniendo que parar para coger aire y recibiendo los aplausos de todos los presentes, incluido el de León XIV.

"Hoy, Santo Padre, gracias por acercarse a las personas migrantes. Cuando llegué a España, en plena pandemia me sentía perdido y solo. Había dejado todo atrás, no sabía ni por dónde empezar. Pero encontré a personas que me acogieron, me miraron con respeto y me hicieron sentir que mi vida importaba. Poco a poco volví a confiar", siguió contando Khadry.

"Hoy tengo trabajo, mi situación ya está regularizada. Y quiero acompañar a otras personas que llegan como yo llegué. Por eso le entrego esta replica de mi tarjeta de residencia. Representa años de esfuerzo y esperanza. Gracias a quienes acogen, porque ayudan a volver a ponerse en pie", señaló el joven mientras le entregaba una copia de su tarjeta de residencia al religioso, llevándose de nuevo el aplauso de los oyentes y destrozando en apenas un minuto con el discurso de prioridad nacional de partidos como Vox.