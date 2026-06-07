El susto de Simone Biles: la campeona olímpica confiesa hospitalizada que ha estado "a punto de morir"

La heptacampeona olímpica Simone Biles ha compartido una historia en Instagram que ha helado a muchos seguidores de su carrera y a todo el mundo de la gimnasia y el Olimpismo. La estadounidense ha compartido fotografías de ella postrada en una cama de hospital con un texto en el que confesaba que había estado a punto de morir. Pese al susto, no ha dado muchos más detalles: ha dicho que se explicará más adelante.

Biles ha destacado en su cuenta de Instagram que "normalmente" no comparte "este tipo de cosas" porque valora "la privacidad en estos tiempos". "Pero haber estado a punto de morir no entraba en mis quinielas para esta semana". "Esta ha sido una de las experiencias más aterradoras que he vivido nunca, sino la que más", ha incidido.

"Estaré descansando en cama esta semana. Daré más detalles tarde o temprano, pero un saludo a mi círculo cercano que ya se ha puesto en contacto conmigo, visitado y enviado flores, os quiero mucho". Biles también ha detallado que la experiencia le resultó aterradora en tanto que coincidió en un momento en el que su marido, Jonathan Owens, se encontraba fuera, en la pretemporada de los Indianapolis Colts de la NFL.

Simon Biles es considerada una de las mejores atletas femeninas de todos los tiempos. En París 2024 ganó medallas de oro en la competición por equipos, en la general y en salto, además de una medalla de plata en suelo. Con su palmarés, ha aportado 41 metales a los Mundiales y a los Juegos Olímpicos a EEUU. Es una leyenda de su deporte, una de las mejores gimnastas de la historia.

Biles debutó en las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016 con 19 años. Tras los Juegos de París 2024 la gimnasta ha reconocido que no sabe si volverá para competir en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, EEUU.

La gimnasta también es famosa por el episodio que protagonizó en los Juegos de Tokio en 2021, cuando decidió retirarse tras experimentar un twistie, un bloqueo mental en el que la atleta pierde la noción de dónde está su cuerpo en el aire. Eso motivó su decisión de dejar el campeonato para no ponerse en peligro, abriendo un debate global sobre la importancia de la salud mental también en el deporte de élite.

Precisamente sobre ello habló hace unas semanas en su visita a El Hormiguero, donde destacó el motivo de esa decisión. "Dio lugar a un debate mundial sobre el tema de la salud mental, pero me alegro mucho de que fuera así porque conseguí la ayuda que yo necesitaba y, además, convertirme en una embajadora de la importancia de la salud mental para que la gente sepa que hay que pedir ayuda", dijo entonces.