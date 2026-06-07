4.772 monedas de plata: el tesoro vikingo del año 1050 que ha aparecido en un rincón donde nadie esperaba encontrarlo

Importante hallazgo arqueológico en Noruega. En medio de un campo cerca de Rena, en el sur del país nórdico, un equipo de investigadores ha localizado un tesoro vikingo de 4.772 monedas de plata.

Se estima que las piezas datan del año 1050. El lugar en el que se encontraban las monedas ha sido especialmente inesperado, ya que hasta el momento no estaba considerado como un centro importante de la época vikinga.

Inicialmente, unos buscadores con detectores de metales habían descubierto 19 monedas. Sin embargo, tras llevarse a cabo una investigación más exhaustiva del terreno se hallaron esas casi 5.000 monedas.

En cuanto al descubrimiento, Kjetil Loftsgarden, del Museo de Historia Cultural de Oslo, ha expresado, en declaraciones a Science Norway, que "debe de haber ocurrido algo dramático. No se olvida así como así dónde se ha enterrado una fortuna de esta magnitud".

Los investigadores apuntan a que este hallazgo arqueológico tiene una estrecha relación con la producción de hierro de la época, ya que hace unos mil años se producía mucho hierro en la región de Østerdalen, donde han sido localizadas las monedas de plata.

En ese sentido, Kjetil Loftsgarden ha explicado que "el hierro era un componente fundamental en todos los ámbitos de la sociedad. Se necesitaba para aperos agrícolas, la construcción de viviendas, remaches de barcos, armas, hachas y espadas. Todo el mundo dependía del hierro".

Más del 95% de las monedas proceden de lo que hoy es Inglaterra y Alemania

Por su parte, Svein Harald Gullbekk, experto noruego en numismática, ha destacado que más del 95% de las 4.772 monedas de plata proceden de reinos de la época que estaban situados en lo que hoy es Inglaterra y Alemania. Es decir, la zona apunta a haber formado parte de una amplia red comercial.

"Estas eran las monedas más extendidas en el comercio internacional de la época y, por lo tanto, vinculan a Østerdalen con una red comercial internacional", ha asegurado Gullbekk.