Italia está creando "playas inteligentes" en las que hay que pagar para todo: ofrecen desde "duchas con agua caliente" a "cajas fuerte" para echar el día en la costa

Las playas italianas llevan años siendo un símbolo del turismo mediterráneo, pero en algunos puntos del país la experiencia tradicional de sombrilla, arena y mar está dando paso a un nuevo modelo cada vez más tecnológico (y caro).

El último ejemplo llega desde la región del Véneto, donde varios destinos costeros han comenzado a implantar las llamadas "playas inteligentes", espacios en los que numerosos servicios funcionan mediante aplicaciones, dispositivos digitales y sistemas de pago específicos.

La transformación pretende responder a las nuevas demandas de los visitantes, pero también refleja una tendencia cada vez más visible en muchos destinos turísticos europeos: convertir la playa en una experiencia altamente personalizada y cada vez más privatizada, donde prácticamente cualquier servicio adicional tiene un coste asociado.

La revolución digital llega a la arena

En localidades como Bibione, una de las más populares del mar Adriático italiano, la tecnología ya forma parte del paisaje costero. Allí se han instalado sistemas digitales para controlar la ocupación de unas 18.000 sombrillas mediante una aplicación que utilizan los socorristas.

El objetivo es evitar la ocupación irregular de espacios reservados, según explica Adamo Zecchinel, responsable de la gestión de la playa. Gracias a la herramienta, el personal puede supervisar en tiempo real qué parcelas están siendo utilizadas correctamente.

Además, la digitalización también llega a los propios usuarios. Algunas zonas cuentan ya con sistemas experimentales de carga solar para teléfonos móviles y servicios diseñados para gestionar la estancia desde el móvil

Duchas calientes, cajas fuertes y pedidos bajo la sombrilla

Uno de los ejemplos más llamativos se encuentra en Eraclea Mare. Allí, el establecimiento Eraclea Beach ha desarrollado una auténtica "playa inteligente" donde un dispositivo digital permite acceder a distintos servicios.

A través de este sistema, los visitantes pueden utilizar cajas fuertes, acceder a duchas de agua caliente, vestuarios o zonas deportivas. La experiencia recuerda cada vez más a la de un complejo hotelero trasladado directamente a la arena.

En el Lido de Venecia, la apuesta va incluso un paso más allá. Un tótem digital permite pedir y pagar productos sin abandonar la tumbona. Desde crema solar hasta artículos de higiene, los pedidos llegan directamente bajo la sombrilla pocos minutos después de realizar la compra.

Más servicios, pero también más debate

Los responsables del sector defienden que estas iniciativas buscan anticiparse a las necesidades de los turistas. "Como buenos empresarios, intentamos comprender las necesidades de nuestros clientes", resume Lorenzo Braida, presidente regional de la Unión Italiana de Balnearios.

La estrategia también incluye nuevos nichos de mercado. En concreto, Bibione ha creado una zona específica para personas que viajan solas, con 120 parcelas individuales equipadas con sombrilla y tumbona. Asimismo, se amplían los espacios para perros y las infraestructuras adaptadas para personas con discapacidad visual o movilidad reducida.

Sin embargo, el avance de este modelo alimenta un debate cada vez más presente en Italia. Mientras algunos celebran la modernización de los servicios, otros temen que las playas se conviertan en espacios cada vez más privatizados y dependientes del consumo. Una discusión especialmente sensible en un país donde amplios sectores del litoral ya funcionan mediante concesiones privadas y donde el acceso gratuito al mar se ha convertido en una cuestión política y social de primer orden.