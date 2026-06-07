Liam Neeson, actor, 74 años: "Es curioso, pero llega un momento en la vida en el que crees que ya has hecho todos los amigos que ibas a hacer"

Este domingo 7 de junio, el reconocido actor Liam Neeson cumple 74 años. El hombre nacido en Ballymena, Irlanda del Norte, ha tenido una formidable carrera en la industria cinematográfica.

Cabe recordar que, hasta la fecha, el intérprete ha participado en grandes producciones, entre las que se destacan: La lista de Schindler (1993), StarWars: Episodio 1 - La amenaza fantasma (1999), Batman Begins (2005), Infierno blanco (2012), Sin escalas (2014) y Ted 2 (2015).

En el marco de la promoción mediática de “Infierno blanco”, a lo largo del 2012, el actor en entrevista para el medio estadounidense The Columbus Dispatch hizo una reflexión sumamente personal sobre la vida social: “Es curioso, pero llega un momento en la vida en el que crees que ya has hecho todos los amigos que ibas a hacer”, declaró en su momento.

No obstante, en la misma conversación, Neeson detalla cómo quien fue su esposa durante 15 años, Natasha Richardson, le ha enseñado que dicha perspectiva no es del todo verídica. “Entonces pienso en cómo Tash conocía a alguien en una fiesta y, de repente, se convertía en un querido amigo”, apunta.

Asimismo, afirma que a raíz de su profesión ha aprendido que se pueden establecer nuevos lazos interpersonales, sin importar la edad ni la etapa de la vida. Un gran ejemplo de ello es su relación con los demás integrantes de “Infierno blanco”.

“Nunca pensé, a estas alturas de mi vida, que podría conocer a algunos de mis mejores amigos. “Nos llamamos todo el tiempo y hablamos de cosas cotidianas, como lo mal que se hace viejo o cómo nuestros hijos saben que estamos mintiendo cuando los disciplinamos”, señala.

Las personas se vuelven más selectivas

Con el pasar del tiempo y el adentramiento en la adultez, la vida social de los individuos suele regularse. Sin embargo, esto no quiere decir que los entornos sociales de las personas se cierren por completo.

La gente se vuelve más meticulosa a la hora de elegir con quién entablar una amistad. De esta manera se valora mucho más la calidad y la profundidad de sus vínculos. Así lo explica Livia D'Ambrosio, a través del medio brasilero Minha Vida.

“En este sentido, su afirmación inicial no representa exactamente una renuncia, sino una redefinición del concepto de amistad. Las relaciones se vuelven más selectivas", concluye.