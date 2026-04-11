Juan Carlos I recoge su premio en Francia y llama muchísimo la atención ver quién está unas filas más atrás

Juan Carlos I ha vuelto este sábado a la escena pública al recoger el Premio Especial al Libro Político que la asociación Lire la sociéte ha concedido a sus memorias, Reconciliación, escritas por el emérito en colaboración con la autora francesa Laurence Debray.

En su discurso, ha vuelto a admitir algunos de sus "errores" y ha reconocido que es consciente de que "nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá distintas opiniones y juicios". "Mis memorias aspiran a servir a la democracia y al progreso del pueblo español", ha defendido.

"Estoy legítimamente orgulloso de las emociones, los sentimientos y las esperanzas que pertenecen a mi historia personal. De las debilidades y de los errores que he podido cometer como ser humano y no me puedo sentir orgulloso, pero todo esto es parte de mi vida y siento que puede ser compartido públicamente en toda libertad. Esto es lo que he hecho y estoy muy orgulloso de ello", ha señalado.

"Mis memorias aspiran a servir a la democracia, al progreso de la sociedad española, estos son los objetivos por los que siempre he venido trabajando", ha asegurado el emérito, antes de destacar que la palabra "reconciliación" no la eligió como título de forma aleatoria.

Es "la palabra que mejor resume" el "principal éxito" de su vida política. "Haber iniciado y alentado la reconciliación de la España con ella misma tras una larga dictadura y tras una guerra civil y después conducirla pacíficamente en la mayor medida de lo posible a una democracia plena y duradera", pasando "página de la dictadura del general Franco", ha contado.

No ha ido solo

Juan Carlos I ha asistido a la Asamblea Nacional de Francia rodeado de una buena parte de su familia. No, ni Felipe VI ni sus nietas, la princesa Leonor o la infanta Sofía, han acudido, como suele ser habitual.

Junto al emérito han estado sus hijas, Elena y Cristina, su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, además de algunos de sus amigos. Pero también había otros dos rostros conocidos unas filas más atrás.

Su sobrina, con la que tiene muy buena relación, María Zurita no ha querido perderse la entrega del premio a su tío. Pero junto a ella, estaba una de las presentadoras más conocidas de España, Susanna Griso.

Tal y como ha revelado en varias fotografías la agencia GTRES, la presentadora de Espejo Público también ha estado presente en la entrega del reconocimiento a las memorias de Juan Carlos I.

Susanna Griso junto a María Zurita, en la entrega del premio a Juan Carlos I. GTRES

El famoso WhatsApp de Juan Carlos I

Cabe recordar que en el año 2022, en pleno programa de Espejo Público, Susanna Griso recibió un mensaje por WhatsApp que Juan Carlos I le había escrito, para desmentir una información sobre una operación de Gerard Piqué con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Arabia Saudí.

Nada más saltar la noticia y en pleno programa, Susanna Griso leyó el mensaje de forma textual. “Susanna, desmiéntelo categóricamente. Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro nunca", escribió en el mensaje.