Juan del Val se posiciona en la polémica sobre María Pombo y la lectura y a muchos les sorprende su postura 

El polémico Juan del Val ha estado en el podcast de Ac2ality y ha hablado de su premio Planeta, por el que ha ganado un millón de euros —Hacienda mediante— y donde ha tenido tiempo para charlar de lo que dijo María Pombo de la lectura.

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", dijo la influencer más famosa de España en un vídeo donde enseñaba su estantería con libros de pega.

"Todos hemos tenido que probar el leer un libro. Haya gente que le gusta y haya gente que no. Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. Hay que superarlo. No a todo el mundo le gusta leer", comentó, desatando una polémica que sigue viva dos meses después.

Juan del Val, a favor de Pombo

En un momento de la charla, ha salido el tema y el colaborador de El Hormiguero ha afirmado que está a favor de lo que dijo la influencer sobre el tema de la lectura y ha explicado por qué.

"Lo que dijo ella. Yo estoy muy de acuerdo. Resulta que después de haberlo dicho ella... hay mucha gente que lee que es completamente imbécil. Leer es algo fantástico, leer es algo bueno, leer es algo, depende de lo que leas, leer siempre es bueno. Bueno o malo, es bueno. Pero yo no leo, fin. No dijo nada más", ha empezado diciendo sobre el tema.

Ha contado Juan del Val que ese podcast se está grabando el día de entrega de los premios Princesa de Asturias, donde Eduardo Mendoza ha recibido el premio por su carrera literaria: "Ayer hizo la misma declaración. Leer es lo mejor del mundo pero hay un montón de gente que lee que es completamente idiota".

Para del Val, lo que pasa es que "vivimos en un mundo de pose". "Ahora mismo hay un auge de la literatura juvenil increíble, se están vendiendo más libros que nunca de gente joven. Es increíble y hay un mercado sensacional que goza de buena salud. Que diga María Pombo que no lee no va a hacer que nadie deje de comprar un libro", ha zanjado, añadiendo que al contrario pasaría lo mismo.