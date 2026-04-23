Juanma Iturriaga usa dos rotundas palabras para definir lo de la "prioridad nacional" de PP y Vox 

En las últimas horas ha llegado un nuevo concepto a la política española después del acuerdo en Extremadura entre PP y Vox que va a dar que hablar en los próximos meses: prioridad nacional.

Tras Extremadura, Aragón está a punto de caramelo y todo apunta a que Jorge Azcón será presidente de la región con el apoyo de Vox. Pero, ¿qué significa esto de la prioridad nacional que han firmado PP y Vox?

A grandes rasgos significa que los españoles tendrán prioridad, por ejemplo, para entrar en el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social o para obtener ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

De hecho, este acuerdo ha sido criticado por Isabel Díaz Ayuso que ve cómo este concepto no cabe en su lema de que en Madrid "caben todos los acentos". "Hay que leer los papeles. No interpretarlos. ¿De verdad que no hemos leído lo que se ha pactado? De lo que se habla es del arraigo, con independencia de la nacionalidad de esa persona. Y además se dice que será de acuerdo a las leyes", ha dicho el propio Feijóo del acuerdo ante la rumorología.

Este concepto ha llegado hasta el periodista y exjugador de baloncesto Juanma Iturraga, que ha criticado con rotundidad esto: "Prioridad nacional. Cuanta vergüenza (además de ilegalidad y ausencia total de humanidad) esconden estas dos palabras juntas".

El PP se aferra al arraigo

El texto en cuestión hace referencia al "arraigo" como una especie de mérito para poder acceder a las ayudas y también habla de "eliminar criterios que favorezcan el desarraigo social" o excluir del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales "a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital".

Otro punto de discordia está en la supresión "total" de subvenciones a ONGs que favorezcan la "inmigración ilegal". Por ejemplo, ¿qué pasa con Cáritas? Pues depende. El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmaba este lunes que Cáritas seguiría recibiendo ayudas para atender a migrantes, pese a que Vox había expresado públicamente lo contrario.