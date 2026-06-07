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Así es la "molécula antienvejecimiento" que toman todos los líderes de Silicon Valley: qué es la nicotinamida mononucleótida y cuáles son sus efectos
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Así es la "molécula antienvejecimiento" que toman todos los líderes de Silicon Valley: qué es la nicotinamida mononucleótida y cuáles son sus efectos

Es uno de los suplementos más populares para retrasar el envejecimiento.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer madura revisándose la piel mientras se mira en el espejo del baño.
Una mujer revisándose la piel mientras se mira en el espejo del baño.Getty Images

Vivir más años, y hacerlo en mejores condiciones, es una de las grandes obsesiones de nuestro tiempo. Entre consejos de alimentación, ejercicio y hábitos saludables, cada cierto tiempo surge una nueva tendencia que promete acercarnos a ese objetivo. La última llega desde Silicon Valley, donde empresarios, inversores y expertos en biohacking han convertido la búsqueda de la longevidad en una auténtica industria.

En ese contexto ha ganado protagonismo una molécula conocida como nicotinamida mononucleótido (NMN), un compuesto que se ha convertido en uno de los suplementos más populares entre quienes buscan retrasar los efectos del envejecimiento. Sus defensores sostienen que puede ayudar a mantener los niveles de energía celular y favorecer funciones relacionadas con la salud metabólica y cognitiva.

Se vende como una pieza clave para elevar el NAD+, una coenzima presente en todas las células y necesaria para producir energía y participar en procesos como la reparación del ADN. Esto funciona porque si el NAD+ cae con la edad, la idea de “reponerlo” parece un atajo contra el desgaste biológico. Pero el entusiasmo comercial va por delante de la evidencia clínica, ya que los estudios en humanos siguen siendo limitados y los expertos reclaman más investigaciones para confirmar sus efectos, según recoge Sciencepost.

¿Funciona en persona?

En términos simples, el NMN es un precursor del NAD+, ya que el cuerpo puede convertirlo en esa molécula esencial para el metabolismo celular. La propia ficha informativa de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos lo reconoce como uno de los compuestos “tipo niacina” que se comercializan como suplemento, aunque no como fuente de niacina en sí. No promete “juventud eterna”, pero sí una posible ayuda para sostener la maquinaria energética de las células.

Ahora bien, ¿realmente funciona en personas? Un estudio en mujeres con prediabetes observó mejoras en la sensibilidad a la insulina muscular; otro en adultos mayores asoció la ingesta de NMN con mejor calidad del sueño, menor somnolencia diurna y una mejor conservación de la velocidad al caminar. En paralelo, varios trabajos muestran que el NMN sí puede elevar los niveles de NAD+ en sangre.

Algunas investigaciones sugieren beneficios sobre determinadas funciones cognitivas y la calidad del sueño. En otras palabras, sus posibles efectos incluyen una mejora del metabolismo, una mayor sensibilidad a la insulina, una mejor recuperación física y una mayor resistencia al cansancio. Sin embargo, gran parte de estos resultados son todavía preliminares y, aunque los ensayos en humanos han mostrado indicios prometedores, no existe evidencia suficiente para afirmar que el NMN pueda frenar el envejecimiento.

Los autores subrayan que hacen falta muestras más grandes y seguimientos más largos para sacar conclusiones sólidas sobre sus efectos. Mientras tanto, el NMN continúa generando expectación entre quienes buscan una fórmula para envejecer mejor, aunque la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva sobre su verdadero alcance. Lo que sí parece claro es que, más allá de suplementos y tendencias pasajeras, no existe una solución mágica para desafiar el paso del tiempo.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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