Cartagena refuerza el control de plagas con cañones robotizados tras un invierno muy lluvioso: así actúa contra mosquitos y bichos bola

Tanto en su caso urbano como a nivel municipal, Cartagena está padeciendo infecciones de diferentes alimañas. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) junto al Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC Cartagena) acusan al gobierno local por su ineficacia e ineficiencia frente a dicha situación.

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Pencho Soto, expondrá una moción al Pleno del Ayuntamiento para exigir que se ponga solución inmediata a la plaga de cochinillas de la humedad, bichos de bola, que sufren los vecinos del Estrecho de San Ginés. Así lo informa el diario La Opinión de Murcia, a través de uno de sus más recientes artículos.

“Los residentes llevan semanas denunciando la situación que viven porque los bichos no solo han tomado las calles, sino que también se meten en sus viviendas. De hecho, en los últimos días también han aparecido garrapatas. Es un problema de salubridad al que el Ayuntamiento debe dar respuesta”, manifiesta.

El mismo concejal subraya que los habitantes de dicho pueblo se están viendo obligados a tomar acción por su propia cuenta para intentar frenar la invasión de insectos, ante la ausencia del gobierno local. “Están limpiando la calle con lejía e insecticida para intentar acabar con la plaga y no es su obligación. Esa es responsabilidad del Ayuntamiento”, afirma Soto.

Cañones robotizados: la apuesta de las autoridades locales

Con relación a dichas acusaciones, el Ayuntamiento de Cartagena, mediante la empresa concesionaria del servicio de control de plagas, sostiene que están desarrollando varias estrategias de vigilancia y tratamiento en todo el municipio tras el fuerte brote de insectos registrado este año.

Cabe mencionar que las fuertes precipitaciones que acompañaron la temporada invernal en los últimos meses han fomentado los focos infecciosos en la región. Esto ha desencadenado el aumento de bichos tales como cochinillas y zapateros.

En este sentido, el ayuntamiento, entre sus métodos para mitigar las plagas, ha anunciado la integración del incremento de medios humanos y técnicos. Concretamente, se trata de incorporar dos vehículos adicionales, equipados con cañón autónomo robotizado para tratamientos en jardines, zonas verdes y espacios de difícil acceso.