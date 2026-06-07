José Luis Neyro, médico experto en vitamina D, sobre la longevidad: "El envejecimiento es un banco de tres patas"

La búsqueda de una vida más larga y saludable es uno de los grandes temas de interés de la sociedad y para el doctor José Luis Neyro, la fórmula para envejecer mejor no pasa por soluciones milagrosas, sino por tres pilares básicos que actúan directamente sobre la salud de huesos y músculos.

Durante una intervención en el pódcast de Pedro Buerbaum, WORLDCA$T, el médico resumió su visión del envejecimiento saludable con una metáfora sencilla: "El envejecimiento es un banco de tres patas, y esto tiene que ver con el esqueleto".

Las tres claves del buen envejecimiento

Según explica, la primera de esas patas es una alimentación rica en proteínas. "Necesitas ladrillos, calcio y proteínas para formar los músculos", señaló, destacando la importancia de aportar al organismo los nutrientes necesarios para mantener la masa muscular con el paso de los años.

La segunda clave es el ejercicio de fuerza, una práctica que considera fundamental independientemente de la edad. "Ya ves que yo tengo 80 años. Ejercicio de fuerza adaptado a tu nivel", afirmó. El especialista insiste en que no es necesario realizar entrenamientos complejos para obtener beneficios.

Desde utilizar mancuernas ligeras mientras se ve la televisión hasta levantarse varias veces de una silla o sustituir el ascensor por las escaleras son ejemplos de actividad física que ayudan a mantener la musculatura activa. "Eso es ejercicio de fuerza, tirar de los músculos", explicó.

La tercera pata del banco es la vitamina D, un nutriente esencial para la salud ósea y muscular. Neyro considera que su principal enemigo es "la ignorancia", en referencia al desconocimiento que todavía existe sobre su importancia en el envejecimiento saludable.

Para el médico, estos tres elementos están estrechamente relacionados con la prevención de la fragilidad, uno de los grandes desafíos asociados a la edad avanzada. "De la conjunción de esqueleto y músculo depende que no seas frágil. Y si no eres frágil, sí te puedes mover, tienes salud", afirmó.

La vitamina D según la ciencia

Las palabras de Neyro coinciden con el interés científico por el papel de la vitamina D en el proceso de envejecimiento. Una investigación publicada en mayo de 2025 en The American Journal of Clinical Nutrition analizó el efecto de una suplementación diaria de 2.000 unidades internacionales de vitamina D3 sobre los telómeros, unas estructuras del ADN asociadas al envejecimiento celular.

Los investigadores observaron que los participantes que recibieron vitamina D durante cuatro años presentaron una menor pérdida de longitud de los telómeros en comparación con quienes tomaron placebo. Estas estructuras funcionan como una especie de "reloj biológico" celular y su acortamiento se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, inflamación y deterioro del sistema inmunitario.

Aunque los autores del estudio advierten de que los resultados deben interpretarse con cautela, los hallazgos refuerzan el interés por el papel que determinados micronutrientes pueden desempeñar en la salud a largo plazo.