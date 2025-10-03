Juanma Moreno no va a querer ver este vídeo de su promesa electoral, que hoy se comparte masivamente

El escándalo de los retrasos en notificaciones relacionadas con el programa de detección precoz de cáncer mama, por la que, al menos, 2.000 mujeres se han visto afectadas en Andalucía, está acaparando los focos mediáticos. Algunos de los testimonios de mujeres que acabaron siendo diagnosticadas de la enfermedad hablan de retrasos superiores a un año.

En esa línea, en las redes sociales se está compartiendo con fuerza unas imágenes de una promesa electoral realizada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, antes de cosechar la mayoría absoluta de 2022. En dicho vídeo, puede verse al actual mandatario andaluz hablando, precisamente, sobre una mejora en este mismo programa en el que no se informó a distintas afectadas de que tenían lesiones "posiblemente benignas" y de que debían hacerse una segunda prueba.

"Vamos a ampliar la edad del cribado de cáncer de mama de 40 a 75 años. Hasta ahora era a los 50", escucha decirse en el mitin a Moreno, inundado por aplausos de los presentes, para exponer que "los estudios de oncología nos han mostrado un incremento en las mujeres que están teniendo cáncer de mama por debajo de los 50 años".

"Ante ese incremento, la mejor política que podemos hacer es precisamente un diagnóstico precoz", continuaba el mandatario andaluz. "Para evitar sufrimiento y evitar que una enfermedad, que cogida a tiempo con un diagnóstico precoz, no tiene ningún problema, y si se coge con un diagnóstico tardío, sí", subrayaba Moreno en aquel acto electoral.

Según recoge este viernes Diario de Sevilla, la Junta de Andalucía acaba de anunciar otro anuncio similar al formulado por Moreno en 2022. El de que, a partir de 2027, se incluirá a todas las mujeres andaluzas con edades comprendidas entre los 45 y los 75 años en ese programa de detección precoz. El citado medio también especifica que actualmente ese cribado se ha ampliado a 48 y 71 años, pese a las horquillas que prometió en su día el también líder del PP de Andalucía.

