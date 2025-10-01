La Junta andaluza admite una brecha en el programa de detección precoz del cáncer de mama

El Sistema Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Junta de Andalucía, ha admitido que se produjo una brecha en el programa de detección precoz del cáncer de mama que ha afectado a un número indeterminado de mujeres. Así lo ha desvelado la Cadena SER en una información en la que recoge los testimonios de varias de las afectadas.

Dichos fallos se han traducido en casos de espera de meses y hasta un año para saber que debían repetir pruebas oncológicas o médicas, que posteriormente han acabado con un diagnóstico que ha confirmado el cáncer. Desde la Junta andaluza han trasladado al citado medio que no se trató de un error informático, sino de "una limitación detectada en el circuito que ha afectado a la accesibilidad de manera puntual".

Concretamente, se trata de situaciones en las que debían repetirse una mamografía o complementarla con una ecografía, pero esa notificación no acabó llegando en tiempo y forma. Con todo, hay otro tipo de casos, los de aquellas afectadas que contaban con un informe que especificaba que no era urgente y acabaron enterándose de que necesitaban esas pruebas complementarias cuando fueron a solicitar la cita para una nueva mamografía, que es con carácter bianual.

"Es importante explicar que no se trata de un error informático, sino de una limitación"

"Lamentamos profundamente los casos concretos y nos ponemos a disposición de estas mujeres para aclarar cualquier extremo", indicaron desde la Junta, añadiendo a renglón seguido que "es importante explicar que no se trata de un error informático, sino de una limitación detectada en el circuito que ha afectado a la accesibilidad de manera puntual". También han anotado que "hacemos pues un llamamiento a la calma de las mujeres que participan en el programa".

"Lo que no voy a aceptar nunca es de la manera en que me ha pasado"

"Yo acepto el cáncer. Porque desgraciadamente me ha tocado a mí como le puede tocar a cualquiera, que nadie se libra de esto. Lo que no voy a aceptar nunca es de la manera en que me he pasado", explica Anabel, de 52 años, que apunta también que "lo he pasado yo, no la persona que me tenía que haber avisado... a la semana, a los 15 días, yo no digo que fuera el mismo día del médico, pero no tardes un año, porque mira la que me has liado". Según la SER, la Junta desconoce este caso.

"En mayo me hice dos mamografías y no tuve noticias de ellos hasta septiembre. Y en septiembre, entre prueba y prueba, hasta noviembre no me lo dijeron", explica Amparo, concretando que "es que son casi seis meses de retraso". También según la citada información, la Junta desconoce este caso.

"'Sí hija, es que has tenido muy mala suerte, es que, claro, te ha cogido Semana Santa y Feria'"

A mayores, se suma el caso de Rocío, que tuvo acceso a la prueba mes y medio después, por certificado digital, enterándose así de una lesión sospechosa, que le llevó a acabar teniendo que presionar meses más tarde en el Hospital Virgen del Rocío, en la reclamación de una biopsia. "Yo no tenía un resfriado, que estaba esperando que me hicieran una biopsia para ver si tenía cáncer y ya me dijeron: 'Dentro de un mes'", relata, indicando que ante sus sorpresa por ese lapso de tiempo le comentaron: "'Sí hija, es que has tenido muy mala suerte, es que, claro, te ha cogido Semana Santa y Feria [de Abril]".

