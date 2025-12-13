Nacho, español que aterriza en Australia y va por primera vez al supermercado: "Te da para vivir de manera épica"

El creador de contenido español Nacho Barrueco es uno de esos aventureros que viajan por diferentes países y enseñan en sus redes sociales curiosidades, diferencias culturales y otros intereses que inevitablemente llevan a una comparación con España. Ahora, tras rozar los 160.000 seguidores tan solo en TikTok (@nachobarrueco_), ha aterrizado en Australia y ha hecho su primera compra.

"Vamos a ir al supermercado por primera vez en Australia, a ver si es tan caro como dicen, ya está bien de comer en restaurantes que llevo aquí dos semanas y me estoy arruinando", ha expresado al principio del vídeo, que en apenas 24 horas ha acumulado miles y miles de reproducciones (y subiendo).

El supermercado elegido ha sido Coles, y para dar una idea sus seguidores, ha contado que "un euro es casi 1,80 dólares australianos, es decir, casi el doble". Lo primero que ha enseñado es un litro de leche que cuesta 1,65 dólares, unos 90 céntimos aproximadamente: "Ojito, que creo que está más barato que en el Mercadona".

Un café "tontorrón" de medio litro le ha costado 2,95 dólares, unos 1,68 euros al cambio. Para los viernes por la noche y para cuando no apetece ponerse a cocinar, ha elegido una pizza barbacoa congelada, que cuesta unos 8,80 dólares, unos cinco euros: "Diría que en esto están compitiendo los precios entre Australia y España, sabiendo que aquí se gana el doble".

Precios parecidos en la carne

Tal y como ha enseñado, medio kilo de carne picada en bandeja le ha costado unos cuatro euros al cambio y, con oferta, la botella de Pepsi de 1,5 litros cuesta 1,15 euros. El bacon, por otro lado, cuestan 3 euros, unos 200 gramos en lonchas.

Tirando a los snacks, unas patatas estilo Pringles cuestan 2,85 euros, muy parecido a las que se venden en España. En la parte de la fruta ha comprado hasta siete plátanos que le han salido por unos 2,57 euros.

La compra semanal, finalmente, le ha salido por unos 40/60 euros al cambio de aquel momento. "Me he dejado unos 50 dólares, que son como 30 euros", ha concluido. Luego ha preguntado a sus seguidores qué les parece el coste.

"Me lo esperaba mucho más caro, tened en cuenta que un sueldo 'normal' son unos 2.500/3.500 euros al mes. Si te gastas 200 euros al mes en la compra y ponle otros 600-800 euros en alojamiento, te da para vivir de manera épica", ha rematado.