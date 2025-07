Kase.O responde desde el escenario a todas las críticas que había recibido

El rapero zaragozano Javier Ibarra, conocido como Kase.O, se ha defendido este pasado fin de semana de las críticas que había recibido por el comunicado que emitió para confirmar que él iba a seguir actuando en los festivales del fondo proisraelí KKR con el fin de no perjudicar económicamente a quienes trabajan con él ni crear un malestar en sus fans que habían comprado las entradas. Así mismo, el artista informó que destinaría los beneficios generados en estos conciertos a organizaciones en apoyo de Palestina.

Tras el mensaje, que emitió el pasado 29 de mayo, recibió numerosas críticas y ahora en su actuación en el Rio Babel de Madrid ha decidido contestar, tal y como ha recogido el Heraldo de Aragón: "No creáis que no me afecta esa mierda. Yo pienso que igual no me he comunicado con la sensibilidad que el tema de Palestina requiere y todos tenemos fallos, igual no he estado con el tacto necesario y de verdad que siento haber creado tanta mala vibra, tanto mal rollo cuando además lo importante no soy yo".

"Quiero que todo el mundo diga 'viva Palestina libre', 'stop genocidio' y devolver los territorios robados a los palestinos. Eso es lo importante", ha proseguido, explicando que en su caso le ha pasado que o se hace lo que se dice o se le lincha.

"Lo que ha pasado en mi caso es: o haces lo que nosotros decimos, que es cancelar tus conciertos y toda esa mierda, o te linchamos, te apaleamos y te humillamos públicamente. Esto es lo que ha pasado, o haces lo que nosotros decimos o te machacaremos. Madrid, ¿estáis ahí? Mirad como luce una persona libre, mirad esta cabeza alta, ha afirmado"

Kase.O ha apuntado que no cede a chantajes ni a amenazas ni tampoco a boicots de ningún tipo: "No soy perfecto. Estoy en la búsqueda del amor, en transformar las malas energías en buenas energías".

Finalmente, ha terminado cargando contra los que le han criticado: "Que todos estos puritanos e inquisidores, policías de la moral, radicales y fascistas que me han apaleado, humillado, juzgado, sentenciado, odiado en definitiva con crueldad y sin límite, tengo un lema para todos ellos y muchos sabéis cuál es, es un lema sanador".