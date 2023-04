KOP Stadium, el proyecto español que quiere cambiar la forma de ver el fútbol en un bar

A veces encontrar un bar o restaurante para poder disfrutar de un determinado evento con amigos o familiares es más difícil de lo que parece. Localizar un local que emita el Real Madrid-Barcelona es sencillo, pero la tarea se complica si se busca uno que ponga un partido de segunda división o de equipos más modestos.

Con el objetivo de solucionar estos problemas surgió a finales de 2021 KOP Stadium, una aplicación creada en 2021 por Igeneris Venture que quiere revolucionar la forma de consumir cualquier evento. Su objetivo es el de montar en los bares que se prestan gradas desplegables de 10, 20 ó 26 personas para que el cliente pueda ver el partido de la forma más emocionante posible, tal y como si se estuviera en un pabellón o en un estadio.

Tras unos primeros meses de prueba, el proyecto dio el salto en abril y mayo del 2022, cuando el Real Madrid se abonó a las remontadas para ganar su décimo cuarta Champions. "

Esos partidos de la temporada pasada nos ayudaron mucho y luego vino el Mundial, donde terminó de consolidarse la idea. Ahí llenamos más de 73 eventos. Por ejemplo, para la final se vendieron todas las entradas con bastante antelación e incluso la gente nos pedía que pusiéramos mesas al lado de la grada porque no cabían", explica Karen Mkhitaryan, uno de los responsables de la aplicación.

De momento son 10 los bares que han confiado en KOP en Madrid, dos en Valencia y uno en Sevilla, aunque la idea es expandirse de forma exponencial en los próximos meses: "Hasta junio vamos a abrir 20 bares y para diciembre queremos tener 30. La previsión para el año que viene es de 150 a nivel nacional, pero es que hay más, porque queremos llegar a México y Estados Unidos antes del Mundial de 2026".

Mkhitaryan informa que el precio de cada asiento es de 5 euros, aunque incluye una primera consumición, mientras que el coste del resto de las bebidas y comidas que se pidan ya son beneficio directo para el establecimiento.

"Nuestro objetivo es unir a la gente"

Aunque pueda parecer desde fuera que el gran objetivo de los creadores de la aplicación es el de conseguir reunir a decenas de personas en un local para ver un gran evento, esta no es la prioridad con la que nació KOP.

Tal y como cuenta Mkhitaryan, desplegar la grada para partidos de Champions, el Clásico o la final del Mundial no es lo interesante del proyecto. "Para esos partidos no necesitas KOP porque todo el mundo lo pone. Lo necesitas para partidos más pequeños como el Almería, el Granada o el Elche, que muchas veces no sabes dónde ver el partido fuera de esas ciudades", detalla.

El usuario, por supuesto, se puede poner en contacto con la aplicación para pedir un evento concreto: "Si tú quieres ver el partido entre el Lugo y el Eíbar y sois 10 personas, nosotros podemos organizarlo para que lo veáis en un proyector en un bar". Pero no solo fútbol, ya han recibido una propuesta para Eurovisión y esperan abrirse al mundo de los EA Sports. "Cualquier evento es válido. Queremos unir a la gente y para ello también hacemos juegos en los descansos, queremos implementar un chat, etc", sentencia.

Varios asistentes en la grada de KOP Stadium. Aurora Pascual

Además, la facilidad con la que se montan y desmontan las gradas (cuesta dos minutos hacerlo) para quedarse en un mueble o en un barra más del local donde poder apoyar las bebidas hace que muchos bares y restaurantes con un mínimo de espacio puedan lanzarse a contactar con KOP y montar su propio estadio.

Clientes y hosteleros, satisfechos con la iniciativa

"Esto les ayuda a los dueños de los bares, que están encantadísimos con nosotros. Tarda un par de meses de arranque hasta que se da a conocer, pero luego se llena. Además, el local no invierte nada porque nosotros le ponemos la plataforma y toda la instalación corre a nuestro coste", apunta Mkhitaryan.

Borja, el dueño del restaurante MrRibs de Madrid, comparte esas palabras. Primero lo montó en un local que tiene en la calle San Bernardo y, viendo el resultado, lo implementó también en el que tiene en la calle Gaztambide.

"Empezamos en septiembre y estamos contentos porque somos un restaurante y aprovechamos KOP en los momentos con menos actividad, que son entre comidas y cenas o entre semana. Por ejemplo, un sábado por la noche no la ponemos", asegura el hostelero, que destaca que el acuerdo se basa en que ellos ponen la localización y el local y la start-up se encarga de la grada, el fútbol y de traer los clientes. "Son ganancias para los dos", remata.

Además, ha logrado que algunos de los que van a ver el fútbol sin conocer su restaurante luego vuelvan para cenar.

Los asientos plegados de la grada de KOP Stadium. Aurora Pascual

La opinión de los clientes es similar. Aunque comparten la opinión del hostelero de que se podría mejor todavía más incluyendo una especie de mesa desplegable en cada silla para apoyar la comida, sí que coinciden en que es una buena forma de vivir partidos de fútbol.

"Lo que más me ha gustado es estar en un microclima de estadio dentro de un bar cerca de casa. Se crea mucho más ambiente y ves un partido de una manera más excitante", cuenta uno de los que estuvieron en las gradas durante el partido del pasado miércoles entre el Madrid y el Chelsea.

Este aficionado madridista, que conoció KOP por redes sociales, avanza que no dudará en repetir. Misma opinión de otro cliente que presenció el mismo evento: "Ya estuve una vez, me gustó y seguiré viniendo. Es mucho mejor que verlo sentado en un bar solo o con un par de amigos".

Sin duda, una revolución que promete garantizar la mejor experiencia posible para cualquier evento.