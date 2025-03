La actriz Petra ​Martínez revela cuál ha sido el momento más apasionante de su vida

La actriz Petra Martínez ha contado duante una entrevista en el programa Ilustres Ignorantes cuál ha sido el momento más apasionante de su vida, una divertida anécdota que tiene que ver con cómo conoció a su recientemente fallecido marido Juan Margallo.

"Mi momento más apasionante en mi vida fue una vez que yo era muy jovencita y fui a ver Calígula en el teatro Bellas Artes. Y llego al teatro con un novio que tenía que se llamaba José", ha comenzado relatando la actriz.

"Pusieron la obra de teatro Calígula y de pronto veo que sale un romano, guapo, con una faldita corta... y yo agarrada a mi novio. Y de pronto sale este hombre, este actor, con la faldita corta", ha proseguido narrando Martínez.

"A mí se me subió todo para arriba y para abajo, la mano se me iba.... Y me quedé prendada de él; y a los nueve meses me casé con él", ha revelado la intérprete, con una sonrisa en la cara.

"¿Puedo decir otra cosa?", ha preguntado la actriz, dirigiéndose al presentador del programa, Javier Coronas; una cuestión a la que el humorista ha respondido entre risas: "Yo creo que te estás pasando bastante ya, pero sí, yo te dejo decir un poquito más".

"Me casé virgen, pero muy, muy masturbada", ha añadido la intérprete en tono divertido, una revelación que ha hecho estallar las risas tanto entre el público del programa como de los usuarios de diversas redes sociales.