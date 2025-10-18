La campaña con la que han hecho oposición a Javier Milei en Argentina no pasa desapercibida: no puede ser más clara

El partido político 'Unión por la Patria', también conocido como Fuerza Patria, ha lanzado una nueva campaña con la que pretende hacer frente al Gobierno argentino dirigido por Javier Milei, la cual ha sido considerada por muchos como el mejor "spot de esta campaña". Y es que, a través del humor y la sátira, el partido consigue reflejar a la perfección la filosofía del presidente argentino, así como de buena parte de su electorado liberal.

La historia del spot comienza con una anciana pidiéndose un café y unas mediaslunas para desayunar en un bar, cuando de repente, llega un hombre (que parece ser su hijo o familiar) y le quita varias de ellas, las cuales empieza a comerse de forma bastante brusca mientras le lanza una retahíla de frases cargadas de ideología libertaria.

"Después decís que no te alcanza para los medicamentos", le reprocha el hombre, que si nos fijamos en detalle lleva varias chaquetas puestas encima (en un guiño a Milei, quien fue visto hace poco con cuatro puestas). "Trabajé toda mi vida, ¿no me puedo tomar un café?", le responde la mujer, a lo que el hombre (quien por su tono parece liberal) le pregunta qué de qué trabajó.

"¿Ama de casa? Eso no es trabajar", le cuestiona, en un intento de desprestigiar dicha labor y dando a entender que eso no es un trabajo de verdad. "Se ve que nunca hiciste nada en tu casa", apunta rápidamente la mujer. "No sea degenerada señora. Nos vamos a fundir todos. Ahora que ganamos las elecciones, usted tiene que salir y buscar trabajo. Se acabó el curro de las jubilaciones", dice el hombre, en una clara referencia a los discursos de Milei.

"¿Escuchó hablar de las criptomonedas", continua en su discurso el liberal, quien le anima a hacerse un "cursito de trading", lo que recuerda la promoción de negocios con criptomonedas por parte de influencers afines al Gobierno, sin ningún tipo de regulación estatal. Todo este sermón ocurre mientras el hombre sigue devorando las medialunas de su madre o abuela, sin haber pagado nada.

"¿Me dejas una?", le pregunta finalmente la mujer, viendo cómo el hombre que parece dignificar la cultura del esfuerzo se come gratuitamente su desayuno. "Algo le tengo que llevar a Kari (Karina, como se llama la hermana de Milei)", termina el hombre, mientras se lleva lo poco que quedaba en el plato, dejando a la mujer sin desayuno y al espectador con una metáfora bastante clara: una élite que habla de esfuerzo mientras se apropia de todo lo ajeno.

"Un delirante usando varias camperas, robándole la comida a una jubilada, diciéndole que las jubilaciones son un choreo y llevándose una medialuna para KARINA ES EL MEJOR SPOT DE ESTA CAMPAÑA JSJSJSJSKKL", escribe el usuario @GabrielCastroOK en 'X', quien no tardó en compartir el clip en la red social, donde ya acumula más de 300.000 reproducciones.