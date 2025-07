La clienta de una cafetería se maravilla por cómo trabaja la camarera, se lo dice y la reacción de ella explica mucho de la sociedad

La usuaria de TikTok @sara_ardi se ha grabado un vídeo agradeciendo el buen trabajo de una camarera de la cafetería de un hospital y la reacción de ella ha dejado claro que no está ni muchos menos acostumbrada a esos buenos gestos.

"Hay una mujer que está trabajando en la cafetería del hospital que literalmente está haciendo la comida de todo el mundo mucho mejor: sonriendo todo el rato, con una vibra, ¡buenos días! ¿qué quieres corazón?", explica.

"Es un crack, mira qué mona, sonriéndome... y voy a ir a decírselo. Quiero decirle que ha hecho mi día un poquito mejor", anuncia antes de admitir: "A mí también me da vergüenza, pero voy a terminar de comer y voy a ir. Me da vergüenza, pero se lo voy a decir. Me voy a poner roja, no sé ni lo que le voy a decir".

"Espera, que está hablando con un señor", señala antes de lanzarse: "¡Hola! Vengo a decirte que te llevo viendo un rato y da gusto ver la energía que tienes".

La mujer se recupera del susto y celebra: "Pensaba que venías que te había pasado algo". "No, no, no que da gusto que estás aquí todo el día y que recibas a la gente así tan guay pues no me quería quedar con las ganas", explica la usuaria.

Luego, de nuevo en la mesa, subraya: "Me he puesto nerviosa como cuando le vas a decir a una persona: oye, me gustas. Me he quedado como muy feliz".