La CNBC hace un análisis clarificador sobre cómo va España: a más de uno le amargará el mes de octubre

La cadena económica estadounidense CNBC ha publicado un artículo sobre cómo ha ido el tercer trimestre de 2025 en los mercados europeos y no ha dudado en poner la lupa en lo que está pasando en España.

Si hace unas semanas era la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's Global (S&P) la que elevaba la nota de España, hasta el notable, por la buena evolución de la economía, hace unos días fue el turno de las agencias Moody's y Fitch, que mejoraron el rating soberano del país.

Fuentes del Ministerio de Economía pusieron en valor que todas las agencias están elevando la nota de España y se trata de una situación que "se perdió durante la crisis financiera y que no se había recuperado hasta estos momentos". "Esto es una muestra más de la confianza internacional en la economía española", expresaron las mismas fuentes.

Pero la CNBC ha querido poner la lupa en lo que está ocurriendo en los mercados españoles. "Los mercados europeos cerraron el tercer trimestre del año con sólidas ganancias, impulsados por un crecimiento económico mejor de lo esperado en España y los repuntes del oro y el sector minero", ha destacado.

"Un país en particular ha brillado: España ha sido el claro ganador, y no solo por su doble mejora de calificación, que Fitch atribuyó a 'las recientes ganancias de productividad, el crecimiento salarial moderado y los precios de la energía relativamente bajos'", ha señalado el medio estadounidense.

"El principal índice bursátil del país, el IBEX, ha registrado una rentabilidad superior al 10% en las últimas semanas, muy por encima de sus homólogos continentales. La mayor empresa española por capitalización bursátil, Inditex, contribuyó a impulsar ese índice, después de que unos beneficios mejores de lo esperado ayudaran a sus acciones a recuperar parte de sus pérdidas del año", ha analizado.