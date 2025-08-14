El IBEX sigue disparado y alcanza su segundo récord consecutivo desde 2007

Panel del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, en una imagen de archivo

El IBEX 35 sigue de récord. La Bolsa española ha sumado un 1,24% este jueves para superar los 15.200 puntos, lo que supone un segundo máximo histórico seguido desde 2007.

El optimismo sigue tomando el parqué español, por la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) pueda rebajar los tipos de interés en un mayor rango. El selectivo encadena así nueve jornadas consecutivas de ascensos, iguala a la racha alcista de mayo, e incrementa las ganancias anuales a más del 31%.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha ganado 186,5 puntos, ese 1,24 % y ha terminado en los 15.206,4 enteros, con lo que se ha situado en su mejor nivel desde el finales de diciembre de 2007.