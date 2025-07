La comentadísima reacción de Benjamín Prado a lo del chalet de Ayuso: "Entre Rascafría y el ático..."

El escritor Benjamín Prado ha pronunciado unas palabras muy comentadas sobre Isabel Díaz Ayuso tras el fin de semana que la dirigente del PP pasó con su familia en un chalé con piscina adquirido por la Comunidad de Madrid en Rascafría.

Prado ha lamentado en Más vale tarde que Ayuso critique "cada vez que se sube el presidente al Falcon" mientras hace eso porque, a su juicio, "hay que ver qué contrasentido todo".

"Yo creo que entre el chalet de Rascafría y el ático del novio esta mujer yo creo que no sabe ni cómo está el precio de la vivienda. Tendría que ilustrarse, porque no entiende los problemas de la gente joven y no tan joven para conseguir una vivienda", ha asegurado el escritor.

"Mira, es un ejemplo de que una de las características más lamentables de la política que vivimos en estos tiempos de polarización y demás es el cinismo. No sólo ella. Hoy ella y otros días otros realmente", ha enfatizado Prado.

Según dice, Ayuso "ve la paja en el ojo ajeno" y no "la viga en el propio y en el del novio". Por eso, lamenta que estas noticias "todos los días" son "bastante desalentadoras para la gente normal que entiende que no somos tontos: "Por mucho que insulten nuestra inteligencia no somos idiotas. Nos damos cuenta de que nos están tomando el pelo todo el rato".