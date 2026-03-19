La Comic Con celebra del 1 al 4 de octubre su segunda edición en Málaga con el compromiso de mejorar errores pasados 

Un grupo de personajes en la presentación de la Comic Con 2026

Hasta Madrid se han desplazado Darth Vader y sus Fuerzas Armadas Imperiales, el Mandaloriano con su querido Grogu —baby Yoda— y un sinfín de personajes del universo Star Wars para presentar la segunda edición de la Comic Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026.

El creador de contenido Hermoti y el actor de doblaje Claudio Serrano, voz de Batman, han sido los maestros de ceremonias de un acto que ha tenido lugar en la Casa del Lector de Matadero Madrid.

El primero en hablar ha sido el representante de San Diego Comic-Con International, David Glanzer, que en un vídeo ha reafirmado el compromiso de desarrollar el proyecto en España y en Europa. Además, ha destacado el potencial que tiene esta cita para seguid creciendo.

Los datos de 2025

Todos los asistentes han puesto en valor el importante impulso económico que supone para Málaga la celebración de la Comic Con, que en su primera edición congregó a más de 120.000 personas de más de 50 países, dejando en la ciudad andaluza más de 50 millones de euros.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, D. Arturo Bernal, ha destacado lo que aporta este acontecimiento en la ciudad: "Una oportunidad para nuestras empresas, pymes e industrias creativas".

Para Bernal, San Diego Comic-Con Málaga "demuestra que Andalucía está en el mapa de los grandes eventos internacionales, atrae a nuevas generaciones de visitantes, diversifica nuestra oferta y contribuye a mantener la actividad económica y el empleo durante todo el año".

Propósito de enmienda

El director general de la Comic Con, Fernando Piquer, ha reconocido errores en la primera edición y ha señalado que este año dejarán entrar agua al recinto y habrá menos colas, dos de los puntos más criticados del año pasado.

Todavía no hay fecha de venta de entradas pero Piquer ha afirmado que como muestra de agradecimiento a los que fueron en 2025, éstos tendrán un acceso anticipado para comprar los tickets antes que nadie.

Algunas de las novedades: