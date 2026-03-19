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La Comic Con celebra del 1 al 4 de octubre su segunda edición en Málaga con el compromiso de mejorar errores pasados
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La Comic Con celebra del 1 al 4 de octubre su segunda edición en Málaga con el compromiso de mejorar errores pasados 

David Glanzer, Fernando Piquer, Ignacio Román y Arturo Bernal han presentado en Madrid esta nueva edición. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Un grupo de personajes en la presentación de la Comic Con 2026
Un grupo de personajes en la presentación de la Comic Con 2026@Mario Martin

Hasta Madrid se han desplazado Darth Vader y sus Fuerzas Armadas Imperiales, el Mandaloriano con su querido Grogu —baby Yoda— y un sinfín de personajes del universo Star Wars para presentar la segunda edición de la Comic Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026. 

El creador de contenido Hermoti y el actor de doblaje Claudio Serrano, voz de Batman, han sido los maestros de ceremonias de un acto que ha tenido lugar en la Casa del Lector de Matadero Madrid. 

El primero en hablar ha sido el representante de San Diego Comic-Con International, David Glanzer, que en un vídeo ha reafirmado el compromiso de desarrollar el proyecto en España y en Europa. Además, ha destacado el potencial que tiene esta cita para seguid creciendo. 

Los datos de 2025

Todos los asistentes han puesto en valor el importante impulso económico que supone para Málaga la celebración de la Comic Con, que en su primera edición congregó a más de 120.000 personas de más de 50 países, dejando en la ciudad andaluza más de 50 millones de euros. 

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, D. Arturo Bernal, ha destacado lo que aporta este acontecimiento en la ciudad: "Una oportunidad para nuestras empresas, pymes e industrias creativas". 

Para Bernal, San Diego Comic-Con Málaga "demuestra que Andalucía está en el mapa de los grandes eventos internacionales, atrae a nuevas generaciones de visitantes, diversifica nuestra oferta y contribuye a mantener la actividad económica y el empleo durante todo el año". 

Propósito de enmienda

El director general de la Comic Con, Fernando Piquer, ha reconocido errores en la primera edición y ha señalado que este año dejarán entrar agua al recinto y habrá menos colas, dos de los puntos más criticados del año pasado. 

Todavía no hay fecha de venta de entradas pero Piquer ha afirmado que como muestra de agradecimiento a los que fueron en 2025, éstos tendrán un acceso anticipado para comprar los tickets antes que nadie. 

Algunas de las novedades: 

  • Habrá más espacios dentro del reciento ferial. 
  • Se ampliará el espacio expositivo al doble y su superficie pasará de 10.800 metros cuadrados a 19.600 metros cuadrados en un segundo pabellón. 
  • Como consecuencia, el número de stands también se duplicará.
  • El área de videojuegos pasará de 280 metros cuadrados a más de 2.000 metros y estrenará una nueva ubicación interior independiente.
  • La zona de juegos de rol dispondrá de un espacio diferenciado y mucho más amplio distribuido en dos pabellones. 
  • El espacio Meet the Artist regresará ofreciendo nuevamente la oportunidad de conocer de cerca a figuras internacionales del cine, el cómic y la ilustración, obtener firmas y fotos e interactuar con ellas.
Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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