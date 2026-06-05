Un hombre de 38 años acude al hospital para una colonoscopia y los médicos descubren una cucaracha en su recto: "Estaba intacta"

El cuerpo humano es un milagro biológico... repleto de túneles. Y eso lo saben los insectos. Que se lo digan al joven de 38 años que fue al hospital para hacerse una colonoscopia. El servicio digestivo del centro se la había programado para descartar cualquier tipo de enfermedad inflamatoria. Lo que los facultativos vieron al iniciarla fue una cucaracha "intacta" en la cavidad rectal del paciente.

Ese hallazgo ha sido documentado en un breve artículo científico publicado en la revista de la Sociedad Mexicana de Gastroentomología. El texto lo firman dos investigadores vinculados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, lo que invita a pensar que los hechos sucedieron en el archipiélago. Los propios médicos, especializados en salud digestiva, remarcan su sorpresa en el artículo, aunque "al realizar una colonoscopia debemos estar preparados para cualquier eventualidad", reconocen.

"Nunca sabemos qué podemos encontrar, y en caso de un hallazgo inusual, es fundamental redactar un informe detallado y descriptivo, acompañado de fotografías", continúan, para aclarar que presentan "el caso de un hombre de 38 años que se sometió a una colonoscopia ambulatoria para descartar una enfermedad inflamatoria". "Se identificó un insecto en el colon derecho a la altura de la válvula ileocecal".

Si bien no es un hecho insólito, sí es algo muy poco común. Por esa razón los facultativos optaron extraer el cuerpo del insecto con una cesta de recuperación. "Mediante la imagen endoscópica del objeto, y tras su extracción y revisión externa, se identificó una cucaracha". Además, "tras una inspección minuciosa", fue "sorprendente" observar que "la estructura del insecto estaba intacta".

¿Pero qué hacía eso ahí?

Los médicos no tuvieron más remedio que informar al paciente de lo descubierto en cuanto este despertó de su sedación. "Su reacción fue de asombro y no comprendió cómo había llegado allí". De hecho, el estudio deja claro que el paciente aseguró no haber ingerido ningún insecto. "En literatura médica hay pocos casos que describan el hallazgo de insectos en el colon".

"En la mayoría de los casos, estos [insectos] terminan en el tracto gastrointestinal debido a la ingestión accidental de alimentos contaminados, si bien hay países donde los insectos forman parte de la dieta". Los autores del estudio reconocen que no se pudo determinar "cómo la cucaracha ingresó en el colon" del paciente, si bien concluyen que "una colonoscopia puede revelar hallazgos inesperados".

No es la primera vez que una colonoscopia implica este tipo de hallazgos, pero la literatura médica apenas recoge una media docena de ellos. En 2010 varios médicos compartieron el hallazgo de otra cucaracha (cuyo cuerpo, esta vez, sí había sido partido en tres trozos) en el recto de una mujer de 55 años que se enfrentaba a otra colonoscopia. En su caso, en su casa había una plaga de cucarachas por lo que los médicos asumieron que ingirió un insecto accidentalmente durante la comida.

También se han registrado casos en los últimos lustros de insectos también enteros e intactos, como una polilla en el recto de un hombre también de 55 años. En aquella ocasión los facultativos contaron con la colaboración de un entomólogo que identificó a qué especie pertenecía el insecto.