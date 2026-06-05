Las 31.000 piezas que el Prado guarda y casi nunca expone: tiene una razón 

El Museo Nacional del Prado, fundado el 19 de noviembre de 1819, no solo cuenta con las obras de arte que se encuentran expuestas de cara al público. En su interior, justo en el corazón del recinto, alberga un almacén oculto al público donde guardan la mayor parte de la colección.

El sótano cuenta con más de 6.000 metros cuadrados y se estima que en su interior hay más de 31.000 piezas de todo tipo, como armas, cuadros o artes decorativas. Las piezas se guardan en peines, una especie de armarios que cuentan con paneles deslizantes con una malla de la que se cuelgan.

Se trata de "un lugar donde se conserva la mayor parte de la colección y requiere un mobiliario específico para cada tipo de obra, además de unas condiciones ambientales estables", según señala Patricia Lucas, miembro del Registro de Obras de Arte del Museo del Prado en unas declaraciones recogidas por 'La Sexta'.

Del total de obras con las que cuenta el museo, tan solo el 15% se encuentra visible en las salas del edificio y sus ampliaciones. El resto se encuentra en depósitos externos, reservas internas como las que se han mencionado antes, talleres de restauración o en rotación. El motivo por el que no se muestran al público, por lo general, suele ser por razones de conservación.

A pesar de ello, cabe destacar que la mayoría de estas obras se pueden observar a través del catálogo en línea que se encuentra en la página web oficial del museo, donde aparecen imágenes, descripciones y fichas de miles de piezas que se encuentran en reserva.

Qué días y horarios son gratuitos

El recinto ofrece el acceso gratuito para todos los públicos durante las dos últimas horas de cada día. Es decir, de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 horas o los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.

Además de este horario también ofrece algunas fechas concretas para acceder de forma gratuita como el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos y el 19 de noviembre, fecha del aniversario del Museo del Prado.

Cabe destacar que los menores de 18 años, los estudiantes de hasta 25 años, las personas en situación de desempleo y aquellas con alguna discapacidad (así como su acompañante) pueden acceder al recinto gratis de forma permanente, siempre y cuando presenten la correspondiente acreditación.