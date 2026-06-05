Cerdán niega liderar una "trama" en el 'caso Leire' y lo achaca todo a una "campaña mediática"

Lo ha negado todo. El ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán ha rechazado cualquier tipo de participación en el 'caso Leire', negando haber liderado ninguna "trama delictiva". A través de un comunicado, al que ha tenido acceso El HuffPost, ha aludido de nuevo a la existencia de una "campaña mediática" contra él, a pesar de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le incluye en el sumario de esta causa judicial.

Concretamente, la investigación de la mencionada unidad del instituto armado apunta a que la supuesta actividad delictiva enmarcada en el 'caso Leire' se realizó "bajo el soporte" del PSOE, con Santos Cerdán y Leire Díez como cabecillas. "Esta actividad la desarrollaron de forma coordinada y manteniendo unidad de acción y dirección. Lo hacían además siguiendo una estrategia", recoge expresamente el sumario.

En dicha nota, Santos Cerdán se pronuncia públicamente sobre lo que las menciones de la UCO en la investigación, expresando "la más absoluta y radical negativa de cualquier hecho delictivo que se me atribuya en este procedimiento".

Niega formar parte del 'grupo Hirurok' y alude a otra "campaña mediática"

Santos Cerdán ha negado concretamente una de las cuestiones que se le atribuyen en el sumario, formar parte del denominado grupo Hirurok. Al respecto, ha indicado "que no existe por mi parte relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad, con el llamado grupo 'Hirurok' o cualquier otra trama, supuestamente objeto de investigación, ni existe mensaje o comunicación alguna emitida por mi persona que permita sustentarlo".

En esa línea, Santos Cerdán también esgrime "que hace justo un año ya fui objeto de una campaña mediática parecida instada por otra actuación de esta misma unidad de la Policía Judicial que comportó incluso mi ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros". Y, aludiendo a eso mismo, expone que "esta afirmación debía justificarse entonces con un informe patrimonial que, un año después, no ha sido emitido todavía por los expertos de esta unidad de la Policía Judicial".

Sobre esa supuesta "campaña mediática" que denuncia el ex 'número 2' en Ferraz, ha subrayado "que el objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas", concretando que se trata de "destruir el prestigio, el nombre y la honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos".