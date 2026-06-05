Almudena Cid estalla tras esta pregunta sobre Christian Gálvez: "Es de mal gusto, no me he ido por respeto"
Después de cinco años, la deportista se ha cansado.
Almudena Cid ha protagonizado un tenso momento con la prensa después de que le pregunten por enésima vez por el presentador Christian Gálvez, con el que rompió hace más de cinco años.
En la alfombra roja de presentación del festival de televisión de Vitoria, a la deportista olímpica le han preguntado por su expareja, que presentará junto a su actual pareja, la también presentadora Patricia Pardo, la misa que el papa Leon XIV va a dar en Madrid.
"Te voy a hacer yo a ti una pregunta, ¿por qué a él nunca le preguntáis por mi? No, no. Cuando le preguntes, yo contesto, porque me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años", ha dicho visiblemente enfadada.
Y ha proseguido: "Que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años". La periodista, que se da cuenta de que ha metido la pata, le ha preguntado si quiere ya "zanjar esto".
"¿Tú que crees? Y es de muy mal gusto, perdona que te lo diga. Es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones", ha señalado. Para intentar quitar hierro al asunto le han preguntado que cómo se encuentra.
"Pues ahora mismo en una situación un poco desagradable. Estoy desearme irme y tomarme un refresco pero vamos que espero que reflexionéis también un poco porque genera... me duele que me hagáis estas preguntas", ha proseguido.
Por último ha dicho visiblemente cabreada: "Todo este tiempo que estamos aquí para mí no me sirve en mi vida y no me he ido por respeto pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono".
Hace cinco años los medios de comunicación informaron de la ruptura entre Gálvez y Almudena Cid después de 15 años juntos, 11 de ellos de casados.
En 2025, en Vaya Vaina, Galvez habló de su relación con Almudena Cid: "Te separas, lo puedes hacer mejor o lo puedes hacer peor, yo lo intenté hacer de la mejor manera posible, y luego te vuelves a enamorar, porque se ha contado mucha mierda".
"Luego me molesta mucho cuando se dice: 'el que calla otorga', y no, el que calla no otorga, el que calla, calla", dijo el presentador de Telecinco sobres su separación.