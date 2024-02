La comida típica de España de la que muchos no habían ni oído hablar

Los creadores de contenido conocidos como Gemelos Viajeros han probado una comida muy típica en España y de al que casi nadie habla: "¿Por qué nadie habla de ella?".

"Llevamos más de 25 años viviendo en España y no es que nunca lo hubiéramos probado, es que no sabíamos de su existencia", han aclarado al principio del vídeo, acumulando más de 24.000 'me gusta'.

A la comida que se han referido es el ochío, un pan de aceite de oliva virgen extra al que añaden pimentón y anís. El nombre procede de ser la octava parte de la masa del pan. Es típica de la provincia de Jaén, especialmente Úbeda y Baeza.

"No lo hemos visto en otra parte de España, están riquísimos, se pueden comer como panecillos pequeños o como bocatas", han aclarado.

En los comentarios se ha generado un debate entre los más de 300 comentarios. Por un lado, los que han señalado que los ochíos son de Úbeda. Por otro, los que son realmente de Baeza.