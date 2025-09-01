"La etapa de Bali recomiendo no saltársela": un meme viral que se ha vuelto más real de lo imaginable

El experto en redes sociales y creador de contenido Alejandro Valledor (@alejandrovalledor) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok planteando una reflexión sobre el meme viral de 'La etapa de ir a Bali recomiendo no saltártela', iniciado por la frase de la influencer Lola Lolita.

"Mucho criticar 'La etapa de ir a Bali recomiendo no saltártela' pero literal que nadie os la estáis saltando. Que alguien me diga qué regalan en el sudeste asiático que todos, TODOS habéis estado allí este verano", ha comenzado diciendo Valledor al inicio del vídeo.

"Es que no lo entiendo. ¿Es algo generacional? ¿Todo gen Z con frontera millenial ha sentido la necesidad de encontrarse consigo mismo este año?", ha preguntado el creador de contenido, en tono irónico.

"Story que me salía, story que era de alguien en una playa de Tailandia. Un açai en Bali, un barco en Lombok... Todos, pero es que todos, habéis ido allí", ha asegurado el tiktoker, reflejando una realidad veraniega que ha resultado más común de lo esperado.

"¿Qué regalan? ¿Qué hay? ¿Y por qué volvéis todos con ganas de quedaros allí a teletrabajar?", ha añadido el usuario de la red social, haciendo referencia también a los conocidos como nómadas digitales, que cada vez son más en el sudeste asiático.

"Entiendo lo de las villas de lujo, que parece que te va a salir Sandra Barnera en cualquier momento con la tablet, pero tiene que haber algo más. No, si al final va a ser verdad que no nos podemos saltar la etapa", ha concluido el tiktoker con humor.

"Mi teoría es que pasa porque independizarse (y mantener gastos fijos) cuesta tanto que la gente sigue viviendo con sus padres y para no deprimirse se va de viaje de vez en cuando con ahorros que son suficientes para algo puntual, pero no para un gasto fijo mes a mes", ha comentado una usuaria en la sección de comentarios.

"Cuesta lo mismo una semana en Formentera/Ibiza que 20 días en Tailandia. Quizás el problema sea que en España tenemos un sector turístico enfocado al turístico enfocado al cliente extranjero (inglés, alemán...)", ha reflexionado otro usuario.